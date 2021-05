Het Residentie Orkest komt naar je toe deze zomer met Portiekmuziek

Muzikanten van het Residentie Orkest gaan de komende maanden weer optreden in Haagse wijken. Ze doen dat voor bewoners in kwetsbare en geïsoleerde posities.

Bij Portiekmuziek spelen musici van het orkest in kleine groepjes voor portiekflats, in binnentuinen, buurthuizen, bibliotheken, musea en cultuurankers. Zo wordt er gespeeld voor gezinnen die leven in armoede, eenzame ouderen, mensen zonder vast woonadres, cliënten van de voedselbank, statushouders en uitgeprocedeerde asielzoekers.

‘Met muziek proberen ze eenzaamheid te verlichten en doorbreken, door mensen met elkaar en met maatschappelijke organisaties in contact te brengen. Het orkest wil sociaal geïsoleerde mensen bereiken, zowel jong als oud’, aldus het Residentie Orkest.

Portiekmuziek is onderdeel van Symphony 2030, de maatschappelijke programmering van het Residentie Orkest.

Hier treedt het Residentie Orkest op

Woensdag 19 mei: buitenconcert van strijktrio in bibliotheek Loosduinen Nieuw Waldeck voor laaggeletterden in Loosduinen

Donderdag 3 juni: buitenconcert van koperkwintet in Voedselbank Paardenberg, JulianaPlaza voor cliënten van de Voedselbank in Transvaal

Woensdag 16 juni: buitenconcert van koperkwintet in markthal Stadsdeelkantoor Laak voor statushouders in Laakkwartier

Woensdag 23 juni: buitenconcert van strijkduo in Theater De Vaillant voor ouderen in sociaal isolement in de Schilderswijk

Woensdag 7 juli: buitenconcert van strijktrio in Museum Beelden aan Zee voor maatjes & buddy’s in Scheveningen

