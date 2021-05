Jaar na surfdrama: onderzoek naar speciale zones voor zwemmers, surfers en watersporters

De gemeente Den Haag gaat onderzoeken of er op het strand speciale zones kunnen komen voor zwemmers, surfers en andere watersporters. Ook wordt bekeken of watersporters en zwemmers beter op de hoogte kunnen worden gesteld van de gevaren op zee, zoals muien en schuim. Dat schrijft mediapartner Omroep West.

De mogelijke maatregelen worden mede ingevoerd naar aanleiding van het surfdrama, vandaag precies een jaar geleden. Daarbij kwamen voor de kust van Scheveningen vijf mannen om het leven: Joost, Sander, Pim, Max, en Mathijs. Een combinatie van harde wind, stroming en een dikke schuimlaag werd de ervaren surfers en zwemmers fataal.

Volgens de gemeente is er de afgelopen tijd overleg gevoerd met de surfers die direct of indirect waren betrokken bij het ongeluk. Ook heeft overleg plaatsgevonden met de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), de Holland Surfing Association en de coördinator van surfschool The Shore. Daarbij werden diverse suggesties gedaan om zo veilig mogelijk te sporten en te recreëren in zee, zoals de zones voor de verschillende groepen en de waarschuwingen.

Meer samenwerking tussen sporters

Andere voorstellen waren meer samenwerking tussen de surf- en watersportverenigingen. Ook wordt gedacht aan speciale maatregelen voor surfers, zodat die bijvoorbeeld beter kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van hun kleding. Verder wordt onderzocht of er een waarschuwingssysteem voor schuimvorming kan komen en een speciale signalering voor gevaren voor zwemmers en surfers met vlaggen.

Volgens een woordvoerder van de gemeente wordt de komende tijd bekeken ‘welke van deze maatregelen haalbaar en uitvoerbaar zijn’. Daarna is er weer overleg met alle betrokkenen aan de kust.

Eerder werd al bekend dat op de Haagse stranden vanwege het drama, maar ook omdat het steeds drukker wordt, met ingang van dit zomerseizoen nog meer lifeguards aanwezig dan de afgelopen jaren. Dat komt onder meer omdat de brandweer ongeveer tien extra mensen gaat inzetten van 1 mei tot 30 september. Die krijgen daarvoor ook een speciale opleiding. Nu al zijn 35 medewerkers getraind, een nieuwe groep volgt. Bovendien zijn er nog de mensen van Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade (HVRB). Daarvan zijn er van juni tot en met augustus 105 op het strand.

Brandweer beschikbaar voor hulp op zee

Buiten het strandseizoen en de openingstijden van de reddingsbrigadeposten is bij de brandweerkazerne Scheveningen het Surf Rescue Team (SRT) beschikbaar voor het uitvoeren van reddingen op zee. Die werkt daarvoor weer samen met de andere hulpdiensten, zoals de KNRM.

De lifeguards van de reddingsbrigade en de veiligheidsregio kunnen het komend seizoen beschikken over een flinke hoeveelheid materiaal. Zo zijn er vier strandvoertuigen, tien elektrische mountainbikes, vijf waterscooters, vier reddingsboten, twee All Terrain Vehicles, twee tractoren en twee elektrische rescueboards.

Foto: John van der Tol

LEES OOK: