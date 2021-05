Persconferentie kabinet over coronamaatregelen te volgen via Den Haag TV

Kabinet optimistisch; versoepelingen in aantocht

‘Alles wijst erop dat we goed op weg zijn naar een mooie zomer, maar garanties zijn niet te geven. Vandaar stap 2 met een pauzeknop.’ Dat zei minister-president Mark Rutte dinsdagavond tijdens de coronapersconferentie. Het kabinet wil op woensdag 19 mei stap 2 van het openingsplan laten ingaan, als de cijfers bevestigen dat de piek van de derde golf is gepasseerd. Dat zal vermoedelijk deze week al het geval zijn.

Als alles meezit houdt dat in dat sportscholen, binnenzwembaden, dierentuinen en pretparken beperkt open kunnen. Ook is er dan goed nieuws voor de buitenterrassen, die weer open kunnen van 6.00 uur tot 20.00 uur. Volwassenen vanaf 27 jaar mogen dan ook weer buiten in groepsverband sporten. ‘Mocht het onverhoopt toch tegenvallen, dan drukken we volgende week maandag op de pauzeknop’, zei Rutte er wel bij. ‘Wel of niet versoepelen hangt niet van een procent meer of minder af. Als de richting goed is, maar nog geen 20 procent, dan durven we de stap aan.’

Het Outbreak Management Team (OMT) vindt dat er een daling moet zijn van 20 procent ten opzichte van de piek op 21 april, zei de minister-president. In de meest recente Stichting NICE-cijfers van 7 mei, waar het OMT zich op baseert, was de gewenste daling nog niet te zien. Maar toch is het kabinet optimistisch over de ontwikkelingen in de ziekenhuizen.

Vakantie naar het buitenland

Coronaminister Hugo de Jonge maakte bekend dat Nederlanders weer naar het buitenland mogen om met vakantie te gaan. Vanaf 15 mei zal voor individuele landen weer een reisadvies worden gegeven door het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Jonge verwacht dat Nederlandse toeristen deze zomer weer op vakantie kunnen gaan naar landen als Frankrijk, Italië en Spanje.

Meer weten over de kleurcodes? Check dan deze uitleg: #wijsopreis #alleensamen pic.twitter.com/c3MbeYyuyI — Ministerie van Buitenlandse Zaken (@MinBZ) May 11, 2021

Uiterlijk 25 mei beslist het kabinet of het voortgezet onderwijs weer volledig opengaat, zei Rutte dinsdag. Het OMT wordt gevraagd om een advies wanneer de anderhalve meter-regel op de middelbare scholen losgelaten kan worden. Het kabinet zou graag zien dat scholieren in het voortgezet onderwijs nog voor de zomervakantie weer volledig naar school kunnen. Het OMT waarschuwt echter voor het te vroeg versoepelen in het middelbaar onderwijs, omdat het zou kunnen leiden tot grote problemen in de zorg.

Versoepelen in stap 3

Nog meer versoepelingen van de coronamaatregelen zullen op zijn vroegst op 9 juni worden doorgevoerd. Ervan uitgaande dat stap twee die dinsdag werd aangekondigd komende woensdag kan doorgaan, wordt op 1 juni gekeken of de volgende stap mogelijk wordt.

In stap drie van het openingsplan kan er onder voorwaarden weer binnen gegeten worden in de horeca, mogen mensen de musea weer in en wordt het advies voor het maximaal aantal bezoekers thuis verhoogd van twee naar vier per dag. Ook zouden dan binnen weer groepen van dertig mensen bijeen mogen komen, als daar de ruimte voor is, en worden de regels voor binnen- en buitensporten verder versoepeld.