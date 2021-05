Persconferentie kabinet over coronamaatregelen te volgen via Den Haag TV

KNRM wil reddingsboot na 30 jaar vervangen door minder kwetsbaar exemplaar

De KNRM wil haar reddingboot Beluga, die wordt ingezet op Scheveningen, vervangen door een langere boot met twee motoren. De huidige reddingsboot kent een enkele motor. Om de nieuwe reddingsboot te kunnen aanschaffen is een doneeractie gestart. Inmiddels is ruim 85.000 ingezameld, dat is een kwart van de doelstelling. Stichting Goede Doelen Nh1816 heeft toegezegd de eerste 50.000 euro aan donaties te verdubbelen. De actie loopt nog 111 dagen.

‘De Beluga is inmiddels 30 jaar oud en moet worden vervangen. Het surfdrama heeft aangetoond dat een kleine, eenmotorige reddingboot eigenlijk te kwetsbaar is voor het werken in een zware branding, dichtbij het havenhoofd.’

Vandaar dat de KNRM heeft besloten de Beluga te vervangen door een groter type: RIB. ‘ Deze beoogde klasse is anderhalve meter langer dan de Beluga en tweemotorig’, schrijft men op de actiepagina. ‘Die twee motoren geven de reddingboot niet alleen meer power, maar bieden ook extra veiligheid. Een investering dus in onze redders.’

De nieuwe reddingsboot zal vernoemd worden naar Jaap Pronk, de bekende voormalig reddingsbootschipper uit Scheveningen die vorig jaar is overleden. Pronk stopte eind 2016 met zijn werkzaamheden voor de KNRM en werd opgevolgd door zijn zoon Hugo.

‘Voor jullie veiligheid, voor onze veiligheid’

Ruim 1.800 donateurs hebben inmiddels een bijdrage toegezegd, waaronder Mariëlle: ‘Het enorm belangrijke werk van de KNRM in al zijn facetten moet gesteund blijven’. Donateur Scheveningen.surf: ‘Jullie zijn er altijd voor ons, altijd, dan moeten wij er ook voor jullie zijn. Zelfs al is het maar uit eigenbelang, maakt niet uit, de KNRM heeft goed materiaal nodig en de bank heeft niks aan mooie woorden dus dan maar geld: Voor jullie veiligheid, voor onze veiligheid!’

‘Mensen die hun leven wagen voor een ander dienen minimaal over sterk materiaal te beschikken. KNRM dank dat jullie over ons waken’, zegt Shamal. Er wordt ook gedoneerd door mensen die niet in de buurt van de zee wonen: ‘Ondanks dat ik niet in de buurt van de Noordzee woon en dus de gevaarlijke situaties niet persoonlijk ken, heb ik ongelofelijk veel respect voor alle vrijwilligers die, met het risico van eigen leven, mensen in nood proberen te helpen. Die boot moet er uiteraard komen’, vindt Jan.

Foto: KNRM

