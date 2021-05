Zo herdenkt Scheveningen het surfdrama van vorig jaar

Het is vandaag exact een jaar geleden dat vijf watersporters bij het surfdrama op Scheveningen om het leven kwamen. Een combinatie van harde wind, stroming en een dikke schuimlaag werd de ervaren surfers en zwemmers fataal. Op sociale media wordt het overlijden van Joost, Sander, Max, Pim en Mathijs veelvuldig herdacht.

Op 11 mei vorig jaar konden de vrijwilligers van het KNRM-reddingstation Scheveningen drie surfers uit de het water halen. Een van hen overleefde. In de dagen erna werden ook de andere drie vermiste surfers gevonden.

11 Mei 2020 de dag dat Mathijs, Max, Joost, Sander en Pim hun zee opgingen en helaas niet meer terug keerden. 11 Mei 2021 herdenken we nog steeds het gemis van onze jongens. Veel sterkte voor alle betrokkenen namens ons alle. #surfdrama #Scheveningen pic.twitter.com/sZv7tDfvoP

Exact een jaar na het #surfdrama in Scheveningen kregen de reddingswerkers Arie Verbaan en Brend van den Berg een onderscheiding voor hun acties in de onverbiddelijke golven. Verbaan: “Het is een bijzondere onderscheiding met een zwart randje.” #Op1 pic.twitter.com/tLpU23rMwA

