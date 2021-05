Kniertje Spaans is onze oudste inwoner en viert 107e verjaardag

Kniertje Spaans-Den Heijer heeft maandag haar 107e verjaardag gevierd. Zij deed dit in het bijzijn van haar vijf kinderen en werd ook bezocht door burgemeester Jan van Zanen. De Scheveningse is de oudste inwoner van Den Haag en is nog goed bij de tijd.

In woonzorgcentrum De Thuishaven op Scheveningen is het maandagmiddag erg gezellig in de huiskamer. Aan het hoofd van de lange tafel zit Kniertje Spaans-Den Heijer, met in haar hand een glaasje met daarin haar lievelingsdrankje: Baileys. Uiteraard, zoals het hoort op Scheveningen, is er vis aanwezig. De schalen met haring en toast met zalm gaan rond. Rondom de jarige zitten haar vier dochters en zoon. Samen met hun partners. Vandaag allemaal aanwezig om te vieren dat hun moeder de bijzondere leeftijd van 107 jaar heeft mogen bereiken. Helaas konden haar twaalf kleinkinderen en twaalf achterkleinkinderen vanwege de coronamaatregelen niet aanwezig zijn bij oma’s verjaardag.

Als je met mevrouw Spaans-Den Heijer praat, komt ze over als een nuchter mens. Op de vraag of zij een geheim heeft hoe je zo oud kunt worden zegt ze: ‘Ik heb geen geheim, jongen. Het gebeurt gewoon. Het gaat vanzelf. ‘Dochter Lenie vult haar moeder aan: ‘Ze is dan wel 107, maar ze slikt geen enkel medicijn. Misschien is dat het geheim!. ‘Ondanks haar nuchterheid is Kniertje toch trots op haar hoge leeftijd. ‘Ik werd vanochtend wakker en toen dacht ik: ik heb het toch maar mooi gehaald.’

Al drie burgemeesters op bezoek gehad

Burgemeester Jan van Zanen is een dag eerder, op Moederdag, al op bezoek geweest bij mevrouw Spaans-Den Heijer. Met een bos bloemen en een kaart zorgde hij voor een feestelijk moment. Van Zanen is echter niet de eerste burgemeester die langskomt bij Kniertje. Trots vertelt dochter Riet dat hij inmiddels al de derde burgervader is die zijn felicitaties komt overbrengen voor de hoge leeftijd.

‘Ditmaal is de burgemeester er vanwege het feit dat onze moeder de oudste inwoner van Den Haag is. Eerder bracht op haar 100ste verjaardag Jozias van Aartsen al een bezoek. En vijf jaar later, vanwege de 105e verjaardag was Pauline Krikke als burgemeester te gast in De Thuishaven.’

Een echte Scheveningse en al heel lang weduwe

De achternamen van mevrouw Spaans-Den Heijer doen vermoeden dat de oudste inwoner van Den Haag een echte Scheveningse is, en dat klopt. In 1914 werd ze geboren in de badplaats. Alleen in de oorlog zou ze, noodgedwongen, even weg moeten uit haar geliefde dorp. ‘Wij werden toen geëvacueerd naar Wassenaar,’ vertelt ze. Daarna keerde ze tot haar blijdschap terug naar het vissersdorp en zou ze er blijven. In 1942 trouwde ze met haar liefde, maar inmiddels is Kniertje al langer weduwe dan dat ze getrouwd is geweest. Haar man mocht slechts 64 jaar worden.