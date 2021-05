Partij voor de Dieren, GroenLinks en Haagse Stadspartij tegen komst ‘kantoorpuist’ naast Catshuis

De Partij voor de Dieren (PvdD), GroenLinks en de Haagse Stadspartij (HSP) scharen zich achter protesten van omwonenden en belangengroepen en zijn tegen de komst van een tijdelijk kantoorpand naast het Catshuis in park Sorghvliet. Een omgevingsvergunning voor het pand is door het Rijksvastgoedbedrijf aangevraagd. Met schriftelijke vragen roepen de partijen nu op geen vergunning te verlenen voor het pand.

‘Het is belachelijk om een kantoor van vijf verdiepingen in een beschermd park met waardevolle natuur neer te plempen terwijl er lege kantoorruimtes om te hoek staan. Dit plan moet snel van de baan’, vindt PvdD-fractievoorzitter Robert Barker.

Voor GroenLinks is de geplande kap van zes bomen tegen het zere been aangezien dat van permanente aard is. ‘Bouwen in het groen willen we zo veel mogelijk voorkomen zeker op zulke bijzondere plekken’, zegt fractievoorzitter Arjen Kapteijns. ‘Ontgroening en bebouwing doen afbreuk aan het groene en cultuurhistorische karakter van het landgoed’, vult Peter Bos (HSP) aan. Op Twitter spreekt Bos van een ‘kantoorpuist’.

Restauratie Binnenhof

In het tijdelijke kantoorpand zouden honderden ambtenaren van het ministerie van Algemene Zaken voor vijf jaar aan de slag gaan wanneer zij weg moeten van het Binnenhof ten tijde van de restauratie.

