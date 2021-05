PvdA pleit voor studentenwoningen in plaats van hotel op Bleijenburg 1

De Haagse PvdA ziet liever jongerenwoningen in plaats van een budgetvriendelijk hotel komen op Bleijenburg 1, naast het gebouw van de Universiteit Leiden. Fractievoorzitter Mikal Tseggai wil geen hotel nu jongeren geen woning kunnen vinden. Er ligt een aanvraag van Hotel Bleijenburg om kantoren op de locatie te slopen en te vervangen voor een hotel, gericht op jonge gasten.

‘Ik schrik hier nogal van’, zegt Tseggai. ‘Het aangrenzende pand aan de achterkant is al een Holiday Inn hotel. Waarom zijn hier nu nog meer hotelkamers nodig? En waarom gaan we bouwen voor jonge toeristen terwijl Haagse jongeren geen woning kunnen vinden?’ De PvdA zal daarom woensdag in de commissie Ruimte pleiten om studentenwoningen te bouwen op de locatie. Daarmee zou de stad zich meer op de kaart kunnen zetten als studentenstad, tevens zou het plek bieden aan jongeren die nu geen woning kunnen vinden.

Wethouder Anne Mulder (VVD) ziet geen probleem in een nieuw hotel op de betreffende plek. ‘Volgens de hotelstrategie en de strategie ten aanzien van het toerisme, dient de concentratie van hotels plaats te vinden in de toeristische gebieden (binnenstad en Scheveningen); daaraan voldoet dit initiatief’, zo schrijft hij. ‘Er is op kleine schaal sprake van gebiedsontwikkeling in kwalitatief hoogwaardige, Haagse architectuur, een herkenbare bouwstijl die past in de Haagse stedenbouwkundige traditie. Kortom, de nieuwbouw vervangt een verouderd en in onbruik geraakt kantoorpand, voegt zich goed in de bestaande omgeving van het rijksbeschermde stadsgezicht ‘Centrum’ en is daarmee een verrijking voor de stad.’ Een definitief besluit is er nog niet.