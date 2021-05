KNRM’er Paul een jaar na het surfdrama: ‘Het is frustrerend dat alles goed ging maar we toch te laat waren’

Slachtoffer steekpartij loopt zelf spoedeisende hulp HagaZiekenhuis binnen

Een bebloede man is maandagavond de spoedeisende hulp van het HagaZiekenhuis aan de Leyweg binnengelopen, meldt mediapartner Omroep West. De man zou volgens een getuige in park ’t Kleine Hout in Den Haag zijn neergestoken door iemand op een scooter. De politie doet onderzoek.

Meerdere politie-eenheden, een ambulance en het Mobiel Medisch Team uit Rotterdam kwamen ter plaatste om het slachtoffer te behandelen. Aanvankelijk was nog onduidelijk dat het slachtoffer al in het ziekenhuis was. Nadat de alarmdiensten zagen dat het slachtoffer al behandeld werd, rukten zij weer uit.

Volgens een getuige vond de steekpartij plaats op het Munirpad in park ’t Kleine Hout. Bij de steekpartij zouden zeker drie mensen betrokken zijn, waaronder iemand op een scooter. Volgens de getuige gingen de drie er daarna snel vandoor. De politie heeft de getuige gehoord en doet verder onderzoek.