Stadsgesprekken voor onderwijs komen eraan, aanmelden kan nu

Iedereen die werkzaam is in het onderwijs in Den Haag is uitgenodigd om mee te praten over de Haagse Educatieve Agenda (HEA). Onderwijswethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) deelt daarvoor de uitnodiging.

De stadsgesprekken zijn op 18 mei (voor de stadsdelen Escamp, Haagse Hout, Leidschenveen-Ypenburg en Laak) en op 27 mei (voor de stadsdelen Centrum, Loosduinen, Segbroek en Scheveningen. Het is ook mogelijk mee te doen met beide gesprekken.

Werk jij in het Haagse onderwijs? Dan nodig ik je graag uit om mee te praten over onze nieuwe onderwijs-agenda. Die maken we samen met schoolbesturen en kindereopvang-organisaties. Maar ook met scholieren, studenten, ouders en onderwijsprofessionals. https://t.co/JNph23fEDz — Hilbert Bredemeijer (@bredemeijer) May 11, 2021

De huidige HEA beslaat de periode van 2018 tot en met 2022, daarin werden zeven ambities gesteld: