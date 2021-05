Den Haag houdt ruimhartig demonstratiebeleid, al is dat niet onbeperkt

Het Haagse kernwinkelgebied is niet geschikt voor demonstratieve optochten of demonstraties van meer dan 10 personen, het Plein is een demonstratielocatie voor maximaal 100 personen, rond de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer aan de Bezuidenhoutseweg komt ruimte voor demonstraties en grotere demonstraties kunnen plaatsvinden op het Malieveld en de Koekamp. Tegelijkertijd is er op het Anna van Burenplein en het Binnenhof geen plaats voor demonstraties omdat deze door de minister zijn aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat valt op te maken uit het geactualiseerde demonstratiebeleid van de gemeente Den Haag.

In het nieuwe beleid is ook gekeken naar wat de gemeente randactiviteiten van demonstraties noemt, denk aan het draaien van muziek of het gebruik van attracties. Wanneer deze niet (direct) gericht zijn op het uiten van een mening kan ook rekening gehouden worden met andere belangen dan enkel het belang van demonstreren. Daarnaast is in het nieuwe beleid opgenomen dat schade die tijdens demonstraties aan gemeentelijke eigendommen wordt toegebracht op de daders zal worden verhaald. In het beleid is ook expliciet aandacht voor het (beter) beschermen van media, politici en overheidsvertegenwoordigers.

‘In Den Haag gaan we ruimhartig om met het grondrecht om te mogen demonstreren. Er wordt terughoudend omgegaan met opleggen van beperkingen, omdat de behoefte om te demonstreren in het regeringscentrum groot is. Daarbij past beleid dat gericht is op mogelijk maken, niet op beperken’, zegt burgemeester Jan van Zanen. Toch is het recht op demonstreren niet onbeperkt, beperkingen kunnen in drie gevallen worden opgelegd: ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en/of ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. Elke demonstratie wordt hierop afzonderlijk beoordeeld. In Den Haag zijn jaarlijks ruim 1.700 demonstraties.