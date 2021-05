Honderden demonstranten na protest bij ambassade van Israël op de been in Den Haag

Gemeenteraad nog niet uitgesproken over komst hotel op Bleijenburg 1

De mogelijke komst van een hotel aan Bleijenburg 1 zorgde voor flink wat vragen bij politieke partijen. In de commissie Ruimte werd gesproken over een toekomstig hotel tegenover het gebouw van de Universiteit Leiden in het centrum. De raad was te spreken over het ontwerp van het pand, het debat betrof vooral wat binnen de muren zou gebeuren: kantoorruimte, woningen of het geplande hotel.

Hoewel de politieke partijen spraken van een sympathieke exploitant welke vandaag insprak in de raad waren er aan de linkerflank verschillende partijen die liever woningbouw op de locatie zien dan een nieuw hotel. Een eerder aangenomen SP-motie om te snoeien in planvoorraad hotels werd in meerderheid aangenomen. Daarmee wilde de partij dat nog niet definitieve plannen voor hotels werden omgezet naar plannen voor betaalbare woningbouw. ‘Helaas is dat niet gebeurd’, stelde fractievoorzitter Lesley Arp.

‘De motie was duidelijk: gegeven de woningnood en het feit dat hotels niet vol zitten is er geen nood voor nieuwe hotels’, sprak Robert Barker van de Partij voor de Dieren (PvdD) daarover. ‘Hotelontwikkeling gaat ten koste van kantoren, terwijl het ook woningen hadden kunnen worden. ‘Het belang wat we als gemeente nu hebben is snel woningen bouwen.’ Wat PvdD betreft gaat dit plan snel van tafel. De Haagse Stadspartij onderschreef opnieuw haar steun voor de motie: ‘HSP heeft motie SP van harte gesteund, we zijn van mening dat er grotere noden zijn dan hotels’. Ze is niet van plan dit plan te steunen.

‘Kleinschalig boetiekhotel’

Rino Soeters van LBG Hotels spreekt van een ‘kleinschalig boetiekhotel’ met 40 tot 80 kamers wat er op de locatie zou moeten komen. Ontwikkelaar Fresh Real Estate spreekt van een hotel met 88 kamers. De ondernemer sprak over een ‘rustig en bedeesd’ concept dat er in het derde kwartaal van 2022 zou moeten komen. Doordeweeks zou gemikt worden op zakelijke gasten, de weekenden en vakantieperiodes zouden meer (inter)nationale gasten gebruikmaken van het nieuwe hotel, zo verwacht hij. In de brief van het college werd nog gesproken van een budgetvriendelijk concept voor jongere gasten.

Hart voor Den Haag-raadslid Frans Hoijnck van Papendrecht vindt de plannen er uitstekend uitzien ‘en goed passend in de buurt’. Een dergelijk midden-hotel is volgens het raadslid passend. Tevens stelde hij dat woningbouw een hoge prioriteit heeft. ‘Maar op die plek? We vragen het ons af of dat het meest opportuun en lucratief is.’ Het zou zonde zijn om de betreffende locatie te gebruiken voor starters of studentenwoningen, ook kantoren zijn niet ideaal. ‘Er zijn locaties waar dat beter kan.’

Studentenhotel

D66-fractievoorzitter Daniël Scheper stelde nog een tussenoptie voor: ‘Zouden we niet beter een studentenhotel kunnen neerzetten?’ Hij zou graag zien dat het college met de ontwikkelaar in gesprek gaat over die optie. Bij de PvdA gingen de handen niet op elkaar voor dat plan. ‘Ik ken geen student die vrijwillig in een studentenhotel gaat wonen’, sprak Mikal Tseggai.

Bewonerscommissie ziet liever woningen

Pauline van der Vorm van de bewonerscommissie rond het Plein sprak ook in bij de commissievergadering. Zij sprak uit zorgen te hebben bij het omzetten van het kantoorpand naar een hotel, daarbij wees ze op het tekort aan kantoorruimte in de stad en het tekort aan woningen. ‘Onze vraag is of gemeente in gesprek kan met de ontwikkelaar voor het realiseren van woningen. Bijvoorbeeld studentenwoningen voor de Universiteit ernaast.’

Daarnaast sprak ze de zorg uit over wat er gebeurt als dit concept niet zou slagen: ‘Wat als er in de nieuwe realiteit minder noodzaak voor is? Denk aan meer online internationale seminars. Als er een hotel komt, hoe kan de gemeente dan ervoor zorgen dat er een hotel in hetzelfde segment kan blijven? De intentie van de huidige ondernemer biedt geen garantie.’ Liever ziet ze dat er een gesprek komt waarin wordt aangestuurd op woningen op de locatie.

‘Hotelfunctie wil je in het centrum, woningen doe je bij de stations’

In de discussie over kantoorruimte, een hotel of woningen stelde wethouder Anne Mulder (VVD) dat er vanuit het college ook oog is voor de woonbehoeften in de stad, maar dat die vooral komen op een andere plek: ‘Die willen we graag bij stations.’ Over de plannen voor dit hotel is men positief. ‘Wij kregen de vraag voor een hotel, dat gaan we als college beoordelen. Wij toetsen wat wordt voorgesteld. Het is niet aan het college om te zeggen wat men moet doen.’

Van een verklaring van geen bedenkingen, waarmee de raad instemt met het verlenen van een omgevingsvergunning, is nu nog geen sprake. Daarmee heeft de raad nog niet ingestemd met de plannen, maar wordt het ook nog niet tegengehouden. ‘We geven toch geen verklaring van geen bedenkingen als er bedenkingen zijn?’, aldus Tseggai daarover.

Nieuwe hotelnota

De verwachting is dat er voor de zomer een nieuwe hotelnota voor Den Haag komt. VVD-er Jan Pronk stelde voor om daarna pas eventueel een verklaring van geen bedenkingen af te geven. ‘Eerst het beleid vaststellen en dan doorpraten.’ Mulder: ‘We toetsen dit volgens het huidige beleid.’ De wethouder noemt het ‘ingewikkeld’ als tussentijds beleid wordt gewijzigd. ‘Nieuwe aanvragen toetsen we aan nieuw beleid’, vult wethouder Saskia Bruines aan.

