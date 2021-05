Studietoeslag voor Haagse studenten met beperking: ‘Gênant laag tarief’

Studenten die door een medische beperking niet in staat zijn om wat bij te verdienen kunnen een extra toeslag krijgen. In Den Haag bedraagt dat 150 euro en dat is bijzonder weinig vinden de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en CNV Jongeren. Het stadsbestuur zegt vooruitlopend op de nieuwe Participatiewet samen met regiogemeenten te willen kijken naar verhoging van het bedrag.

‘Wij willen ons op de kaart zetten als studentenstad, maar het is ook belangrijk dat we een inclusieve studentenstad zijn. Ook studenten met een beperking moeten hun ambities kunnen najagen. Dan is zo’n laag tarief wat we nu hanteren gênant’, vindt SP-fractievoorzitter Lesley Arp. De SP heeft aangekondigd raadsvragen te stellen.

Zeg college, waarom staan wij in dit dubieuze rijtje van gemeenten? Nogal gênant als jullie Den Haag zo graag op de kaart willen zetten als studentenstad, niet? Ofwel: er komen vragen jullie kant op! https://t.co/WWIo3J76bP — Lesley Arp (@lesley_arp) May 9, 2021

De financiële bijdrage wordt nu door gemeenten zelf bepaald en daardoor zijn er onderlinge verschillen. Om dat tegen te gaan wordt de uit te keren toeslag in de nieuwe Participatiewet gelijkgetrokken. ‘Uitgangspunt is dan harmonisatie van het normbedrag van circa 300 euro per maand’, schreef staatssecretaris Tamara van Ark (VVD) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2019 aan de Tweede Kamer.

De bedoeling was dat de nieuwe wet op 1 januari 2021 in zou gaan, door de val van het kabinet is dat vertraagd tot 1 januari 2022. Gemeenten werd toegestaan om vast vooruit te lopen op de nieuwe wet. ‘Laat die mensen niet langer wachten, laten we zelf het initiatief nemen’, aldus Arp. ‘Studenten met een functiebeperking wachten al jaren op een goede regeling. Nu lopen de bedragen tussen de gemeenten nog te veel uit elkaar. Nog langer wachten is geen optie’, vindt LSVb-voorzitter Lyle Muns.

Bedrag afgestemd met gemeenten in regio

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het betalen van de toeslag. Bij de start daarvan werd het uit te keren bedrag in Den Haag vastgesteld op 100 euro per maand, dit bedrag was afgestemd met gemeenten in de regio. Rotterdam en Utrecht kozen toentertijd eenzelfde bijdrage, inmiddels is Rotterdam overgegaan naar een toeslag van 300 euro per maand en in Utrecht is het 304 euro per maand. In Den Haag wordt 150 euro per maand uitgekeerd.

Den Haag zegt bezig te zijn om vooruitlopend op de wetswijziging te kijken naar een verhoging van het bedrag. Ze zegt de intentie te hebben het bedrag te verhogen en wil daar de regiogemeenten bij betrekken. In onze stad waren er vorig jaar 96 personen die gebruik maakten van de regeling.

Al in 2018 pleitte de LSVb voor een verhoging van de toeslag tot 282 euro per maand, daar werden door het CDA vragen over gesteld. Het stadsbestuur stelde toen de mening van de bonden voor een hogere toeslag niet te delen. Voor gemeenten was het toen mogelijk om het beleid af te stemmen op lokale omstandigheden.