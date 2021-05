Haagse Bos ontruimd na melding van verdachte situatie

Het Haagse Bos is vanmiddag ontruimd vanwege een verdachte situatie. Zowel politie als de marechaussee is aanwezig in het gebied vlakbij Paleis Huis ten Bosch.

Elke ingang van het Haagse Bos is afgezet @DenHaagFM pic.twitter.com/jQckUTgm5W — Marijke Lagas (@marijkelagas) May 12, 2021

Een politiewoordvoerder zegt dat wordt onderzocht wat er precies aan de hand is. De Laan van Nieuw Oost-Indië is enige tijd afgezet geweest en de politiehelikopter is boven het gebied te vinden.

Wij doen onderzoek in het #HaagseBos na een melding verdachte situatie. Nadere berichtgeving volgt. @poloverbosch — Politie Eenheid Den Haag (@POL_DenHaag) May 12, 2021

Den Haag FM-verslaggever Marijke Lagas weet te melden dat mensen rustig het bos uitlopen. ‘We zaten op een bankje een broodje te eten. En de marechaussee komt ons zeggen: jullie moeten nu weg, maar we weten niet waarom’, vertelt een bezoekster. ‘Het pad wat wij hebben gevolgd, daar staan overal gewapende mensen, die wijzen ons de weg uit het bos. Het is confronterend. Niemand zegt ook wat er is, maar gewoon: “wegwezen”.’

Calamiteitenwebsite District8 ziet dat er agenten in kogelwerende vesten aanwezig zijn bij het Haagse Bos. Ook is de politie te paard aanwezig in het gebied.

In verband met een verdachte situatie in het #HaagseBos in #DenHaag doet de politie aldaar onderzoek. Agenten dragen kogelwerende vesten. Wat er precies gaande is is nog niet bekend. pic.twitter.com/cj6GHhukud — Redactie District8.net (@RedactieD8) May 12, 2021

