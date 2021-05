Hart voor Den Haag zet pollers Schilderswijk op Marktplaats

Hart voor Den Haag/ Groep de Mos is al langer tegenstander van de in de Schilderswijk geplaatste pollers, ze wil dat deze weer verwijderd worden. Meermaals protesteerde de partij, samen met bewoners en DENK Den Haag, NIDA, Partij voor de Eenheid en Islam Democraten tegen de afsluitingen om sluipverkeer tegen te gaan. In een nieuwe poging om het protest onder de aandacht te brengen biedt fractievertegenwoordiger Mohamed Balah de pollers nu aan op Marktplaats.

‘Bent u als particuliere oud ijzer boer of gemeente met D66 bestuur geïnteresseerd in vervelende pollers? Dan zijn deze vervelende dingen waar automobilisten hun auto in de prak tegen rijden GRATIS af te halen in Den Haag. Hart voor Den Haag wil namelijk dat de afsluitingen op de Hoefkade en Parallelweg als de wiedeweerga worden verwijderd’, valt te lezen in de advertentie. Gegadigden zouden contact op moeten nemen met wethouder Robert van Asten (D66).

De advertentie is geplaatst omdat er woensdagavond in de gemeenteraad wordt gesproken over de offline gehaalde enquête die ging over ervaringen met de afsluitingen. ‘Hart voor Den Haag krijgt signalen dat bewoners en ondernemers van de Schilderswijk bij het invullen van de enquête massaal de kans grepen om hun ongenoegen te uiten over de wegafsluitingen. Nu uitkomsten anti-auto-wethouder Van Asten niet welgevallig zullen zijn, haalt ie de enquête offline.’ Een woordvoerder van de wethouder liet aan het AD weten dat er een andere reden voor was: de enquête zou door iedereen worden ingevuld. ‘Ook bijvoorbeeld door mensen uit Groningen. Daarom hebben we die tijdelijk teruggetrokken.’

Opnieuw op Marktplaats

Het is niet voor het eerst dat de partij een aanbieding op Marktplaats zet: in 2013 bood partijleider Richard de Mos het volledige college aan op de website. De Mos sprak van een ludieke actie: ‘Om aan te geven dat we van dit college spontaan huilbuien krijgen’. Kort daarop werd de advertentie door Marktplaats verwijderd.