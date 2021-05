Honderden demonstranten na protest bij ambassade van Israël op de been in Den Haag

In Den Haag is vandaag door honderden mensen gedemonstreerd voor de ambassade van Israël aan de Johan de Wittlaan. Er werd gezwaaid met Palestijnse vlaggen en er werden leuzen geroepen tegen de staat Israël, meldt Regio15. Daarna trok men door Den Haag, zag een ANP-fotograaf.

De politie is in grote getalen aanwezig, al lukt het niet altijd even goed om de situatie onder controle te houden. ‘Politie houdt slechts verkeer tegen‘, zo valt te lezen.

Demonstratie bij de ambassade van #Israël aan de #JohandeWittlaan in #DenHaag ivm de huidige toestand aldaar en op de Gaza-strook. Er wordt gezwaaid met Palestijnse vlaggen en leuzen geroepen tegen de staat #Israël. pic.twitter.com/mZJCpGNEk7 — Regio15.nl (@regio15) May 12, 2021

De demonstratie werd op Facebook aangekondigd door Palestijnsegemeenschap.nl, ze sprak daarbij van het uitspreken van steun aan ‘onze onderdrukte Palestijnen in Jeruzalem en heel Palestina’. Het is al dagen onrustig in het Midden-Oosten: beschietingen over en weer in Israël en de Palestijnse gebieden zijn ook vannacht doorgegaan.

Foto: Regio15