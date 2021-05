Juwelier Ata aan de Dierenselaan opnieuw slachtoffer ramkraak

Juwelier Ata aan de Dierenselaan is woensdagochtend wederom het doelwit geworden van een ramkraak. Daarbij vatte de auto van de daders vlam, en gingen zij er daarna op een scooter in de richting van Nunspeetlaan vandoor. Bij de ramkraak vielen geen gewonden. De politie doet onderzoek schrijft mediapartner Omroep West.

Omstreeks 03.50 uur kreeg de politie een melding van een ramkraak op de Dierenselaan in Den Haag. Twee verdachten probeerden met een auto en een rolcontainer het rolluik van de juwelier te forceren. Daarbij raakte het rolluik van de juwelier zwaar beschadigd. Ook vatte de auto van de daders vlam en moest deze door de brandweer worden geblust.

De auto, zonder kentekenplaten, is door de hulpdiensten geborgen. Het is volgens de politie nog niet duidelijk of de daders de auto zelf in brand hebben gestoken of dat deze tijdens de ramkraak in brand is gevlogen. Tijdens de bluswerkzaamheden werden uit voorzorg twee woningen ontruimd.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat Ata het doelwit is van een ramkraak. Vorig jaar februari was het ook al raak. Toen reden dieven met een gestolen auto in op de juwelier, maar moesten ze afdruipen nadat het hen niet lukte om door het beveiligde glas van de voordeur te komen.

Of de daders er ditmaal wel met een buit vandoor zijn gegaan kan de politie nog niet zeggen. Wel is bekend dat de daders er na de ramkraak met een scooter vandoor gingen in de richting van de Nunspeetlaan. De politie heeft een deel van de Dierenselaan afgezet om onderzoek te doen.