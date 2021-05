Meer afvalbakken en speciale afvalhosts moeten Scheveningen schoonhouden in de zomer

Afvalhosts moeten er komende zomer op drukke stranddagen voor zorgen dat er minder afval op Scheveningen te vinden is. Gewapend met een prikker, handschoenen en een vuilniszak rapen zij (zwerf)afval op en spreken ze actief bezoekers aan. Ook worden op en rond de boulevard mobiele schermen ingezet om de afvalregels extra onder de aandacht te brengen. Daarnaast zijn er dit jaar meer afvalbakken geplaatst. De actie werd vandaag met nachtburgemeester en Schoon, doen we toch gewoon?-ambassadeur Pat Smith op Scheveningen afgetrapt.

‘Scheveningen trekt jaarlijks 14,5 miljoen bezoekers. Dat zorgt elk jaar voor veel overlast van zwerfafval. Flesjes, blikjes, bekertjes en peuken belanden vaak in het zand of in de zee. Dat is niet alleen asociaal en hartstikke vies, maar het is ook slecht voor dieren en de natuur. Tegen bezoekers wil ik dan ook zeggen: geniet vooral van ons mooie strand maar laat het netjes achter! Niemand wil tussen het afval liggen. Gedraag je een beetje’, zegt wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA).

Dit jaar zijn er op de drukste plekken op het strand 29 extra grote afvalbakken geplaatst, op het strand staan daarnaast nog eens 371 afvalbakken en er zijn 22 speciale afvalsorteerstraatjes bij de strandopgangen voor glas, papier, plastic verpakkingen/blik/drinkpakken en restafval. De Haagse stranden worden dagelijks door het Haags Veegbedrijf schoongemaakt. In het hoogseizoen en op topdagen gebeurt dit ook ’s nachts tussen 22:00 uur en 6:00 uur, waardoor het strand overdag schoon en toegankelijk is voor bezoekers.

De extra maatregelen voor een schoon strand, zoals meer en grotere afvalbakken en afvalhosts, zijn onderdeel van actieplan Scheveningen. Dit actieplan is gemaakt om de overlast op Scheveningen terug te dringen.

Foto: Gemeente Den Haag Twitter

