Racemonster Wouter (10) wil de beste karter van Nederland worden

Wat begon als een hobby wordt nu steeds serieuzer voor Wouter Bergheanu (10). Afgelopen weekend stond hij met twee bekers op het podium bij de GK4 Kart Series, het officiële Nederlands-Belgisch Club Kampioenschap in Venray. ‘Ik ben heel blij. Dit voelt goed’, aldus Wouter.

Wouter zat voor het eerst in een kart bij indoor kartbaan Race Planet in Delft. ‘Het was slecht weer, er was absoluut niets anders te doen. Toen zei ik: laten we een keer proberen te karten’, zegt zijn vader Sandrin. ‘Het was gewoon voor de lol. Ik vond het meteen heel leuk om te doen’, zegt Wouter.

Dus schreef Sandrin zijn zoon in voor karten. Elke zondag ging Wouter naar Nootdorp om te trainen. Daar ontmoette hij iemand van het PdB Racing Team uit Vlaardingen. ‘Die zei dat ik buiten mocht komen trainen. Dat vond ik heel cool. Sindsdien rijd ik buiten.’

Snelle sport

‘Ik vind karten heel bijzonder. Je hebt een goede timing nodig, je moet weten wanneer je kunt inhalen. En het is ook vaak spannend. Het is een snelle sport en het is een sport waarin je zelf je keuzes maakt. In het voetbal heb je een heel team, in deze sport ben je meer zelfstandig bezig. Dat vind ik er juist heel leuk aan.’

En Wouter is er ook nog goed in. Zijn monteur en begeleider Jeffrey Hiendler, zelf oud-karttopper, was trots op Wouter. ‘Het begin was moeilijk. Meneer was niet tevreden, want we kwamen iets te kort op het droge. We hebben uiteindelijk de goede set-up gevonden. We hadden toen gezegd dat we in de finale gingen winnen en dat heeft hij zeer netjes gedaan. Ik ben zeer tevreden.’

Fotofinish

De race dit weekend was niet makkelijk. Tot de laatste meters streed Wouter tegen de nummer twee om de winst. ‘Het was een fotofinish, maar ik ben toch eerste geworden. Ik wist wel dat ik gewonnen had, ik kon zien dat ik net iets voor die andere jongen over de finish kwam.’

Dit seizoen rijdt Wouter nog het GK4-kampioenschap en het NK. Wouter heeft grootse dromen: ‘Ik wil kampioen worden’.