Honderden demonstranten na protest bij ambassade van Israël op de been in Den Haag

Scheveningers kunnen overlast telefonisch en via mail melden, app pas eind mei beschikbaar

Hangjongeren, straatraces, drugsgebruik, harde muziek, foutgeparkeerde auto’s en rotzooi op straat: Scheveningers die overlast ervaren, kunnen dit vanaf nu melden via een speciaal mailadres.

De gemeente heeft daarvoor scheveningenmeldt@denhaag.nl in het leven geroepen. De beloofde overlast-app laat nog iets langer op zich wachten.

Het mailadres is een van de manieren om het Meldpunt Overlast Scheveningen te bereiken. Dat kan daarnaast ook telefonisch, via het gemeentelijke telefoonnummer 14070. Er volgt dan een keuzemenu, waarin specifiek overlast op Scheveningen kan worden gemeld.

Overlast-app

De gemeente zei eerder dat de overlast-app ‘in de loop van april’ er zou zijn, maar de verwachting is nu dat deze eind mei beschikbaar is. ‘Ook deze wordt uiteraard getest en waar nodig aangepast’, reageert een gemeentewoordvoerster na vragen van Den Haag FM. ‘We doen er alles aan om zo snel mogelijk live te gaan met de app’, aldus de voorlichtster.

De app moet zowel de melder als de gemeente meer inzicht geven over de overlast, zodat de gemeente de problemen gericht kan aanpakken. De melder krijgt namelijk te horen wat er met zijn of haar klacht wordt gedaan. De bedoeling is dat niet alleen de problemen op dat moment worden opgelost, maar dat er ook hotspots en trends in beeld komen bij de gemeente.

Hangjongeren, intimidaties en straatraces

De zomer van 2020 is voor vele inwoners van Scheveningen een nachtmerrie. Niet voor niets heeft de Facebook-groep ‘Overlast op Scheveningen’ bijna 4500 leden. Er is veel overlast van bezoekers die zich misdragen in de badplaats.

De problemen stapelen zich op: overlast van hangjongeren met lachgas, harde muziek vanuit auto’s tot diep in de nacht, intimidaties, agressie en straatraces. Ook zijn er toeristen die met tenten op het strand slapen en worden bewoners geconfronteerd met poepende toeristen in hun portieken. Het trieste dieptepunt van deze knotsgekke zomer is een dodelijke steekpartij op de Pier.

Betaald parkeren tien euro per uur

Het ontstaan van het meldpunt is een van de vele maatregelen die de gemeente neemt om de overlast aan te pakken. Zo wordt ook het autoverkeer op Scheveningen teruggedrongen. Zo blijven de tijdelijke verkeersdrempels op de Vissershavenweg dit voorjaar en deze zomer liggen. Op de Vissershavenstraat worden 30 km-markeringen en wegversmallingen aangebracht. De kade langs de Eerste Haven en de Strandweg worden bij drukte afgesloten.

Het stadsbestuur wil verder de parkeeroverlast op Scheveningen deze zomer aanpakken door het uurtarief te verhogen van 3,90 naar 10,00 euro. De tariefverhoging zou van 1 juni tot 30 september moeten gelden. Maar de vraag is of de maatregel wordt ingevoerd, want in de gemeenteraad lijkt hiervoor onvoldoende steun te zijn.

LEES OOK: