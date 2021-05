Werkzaamheden rondom tramlijn 1 afgerond: weg weer open voor alle gebruikers

De werkzaamheden rondom tramlijn 1 zijn afgerond, de weg is vanaf vandaag weer open voor alle weggebruikers. De tram reed al sinds 8 maart weer de normale route, maar de straten waren nog deels afgesloten en niet toegankelijk voor andere weggebruikers. In de toekomst zullen er nieuwe, moderne trams op de lijn gaan rijden.

Ruim 8 maanden werd er gewerkt in de Prins Willemstraat, Jurriaan Kokstraat, Badhuiskade en Gevers Deynootweg. Naast het vervangen van de rails zijn ook de haltes vernieuwd, de straten heringericht en is de riolering vernieuwd.

Bij de herinrichting is goed gekeken hoe de straten beter en veiliger gemaakt konden worden voor alle weggebruikers. Ook is gekeken naar het verbeteren van de doorstroming van het verkeer, zodat het openbaar vervoer ook op drukke zomerse dagen goed kan blijven rijden zonder vertraging. Op de Gevers Deynootweg is voor alle weggebruikers een eigen wegvak gemaakt met een andere kleur asfalt. Zo hebben de tram en bus geel asfalt, de fiets rood en de auto grijs asfalt gekregen.

Wethouder Robert van Asten (D66): ‘Fijn dat deze werkzaamheden in Scheveningen zo net voor de start van het strandseizoen volgens planning zijn afgerond. Nu het weer beter wordt, zal de drukte toenemen en willen we mensen juist nog meer stimuleren om met de fiets of het openbaar vervoer naar het strand te gaan. Op deze route zijn er in ieder geval geen belemmeringen meer.’

Foto: Valerie Kuypers