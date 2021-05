Burgemeester Jan van Zanen ontvangt eerste coronavaccinatie: ‘Het voelt veiliger’

Burgemeester Jan van Zanen heeft donderdag zijn eerste coronavaccinatie gekregen. Hij kreeg de prik op de locatie bij het Cars Jeans Stadion.

‘Het voelt veiliger nu ik een eerste vaccinatie heb mogen ontvangen’, aldus de burgemeester. GGD-medewerker Claudia mocht de spuit in de arm van de burgemeester zetten. ‘Ik ben onder de indruk van de professionaliteit en de snelheid waarmee zo veel vaccins worden toegediend door de GGD en de huisartsen.’

Ondanks dat de burgemeester zich veiliger voelt, blijft hij zich aan de coronamaatregelen houden. ‘De wereld is niet veranderd na het ontvangen van een vaccin’, zegt hij. ‘Nog steeds moeten we afstand houden, handen wassen en in de elleboog niezen. De enige weg uit de crisis is veelvuldig en op grote schaal vaccineren’, aldus de burgervader, die daarom hoopt dat veel stadsgenoten zijn voorbeeld volgen. ‘Ik hoop dat veel Hagenaars en Hagenezen zich laten vaccineren, zodat we onze oude vrijheden snel weer terug krijgen en beperkingen los kunnen worden gelaten.’

Foto: Martijn Beekman.