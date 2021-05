STRAATVRAAG: Vakantie naar het buitenland? ‘Ik sla nog even over!’

Frituurloop: ‘Snacken, drankje doen en al die calorieën eraf wandelen’

Wie dol is op frituur (en wie is dat nou niet) en ook van wandelen houdt kan tijdens het Pinksterweekend de Frituurloop doen door de stad. Je loopt langs vijf cafetaria’s om daar te snacken, een drankje te doen en zo meteen al die calorieën eraf te wandelen. Bij elke locatie is er een quizronde, daarmee kan je de hoofdprijs van een jaarvoorraad aan frikandellen winnen.

De eerste Frituurloop vond vorig jaar plaats in Groningen en inmiddels doen er al negen steden mee. ‘We zijn begonnen met een culinaire wandeling. Maar niet iedereen houdt van culinair, sommigen willen lekker makkelijk. Dus hebben we de frituurloop bedacht’, vertelt bedenker Marc Hoogeveen. Met de wandeling wil de organisatie ook meteen de snackbars een hart onder de riem steken.

Tijdens de wandeling van zes kilometer kom je bij zaken die specifiek gericht zijn op frituur. ‘We hebben ze gevraagd iets te kiezen waar ze om bekend staan.’ Welke cafetaria’s er meedoen in Den Haag wil Hoogeveen nog niet verklappen. Maar hij adviseert de socials van de Frituurloop in de gaten te houden.

Even praktisch

De Frituurloop wordt gehouden op 22, 23 en 24 mei. Elke dag zijn er twee rondes: de eerste start om 12.00 uur en de tweede om 15.00 uur. Vanwege de coronamaatregelen mag je de wandeling maximaal met z’n tweeën doen. Meedoen kost 4 euro per persoon. Wie wil snacken en wandelen kan zich opgeven bij de organisatie.

