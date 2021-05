Wonder blijft uit: ADO Den Haag degradeert uit eredivisie

In je eigen wijk The Royal Ten rennen: hardloopwedstrijd gaat virtueel van start

De Royal Ten Loop kan vanaf donderdag ‘virtueel’ gelopen worden. Tot en met 30 mei kun je in je eigen tijd en in jouw eigen buurt de verschillende afstanden rennen en via een locatietracker je looptijd bijhouden.

In verband met de coronamaatregelen kan er geen grote hardloopwedstrijd worden gehouden. De organisatie besloot de wedstrijd toch door te laten gaan en om alle deelnemers in hun eigen omgeving te laten rennen.

Deelnemers kunnen kiezen tussen de kinderloop van anderhalve kilometer, de vijf kilometer of de tien kilometer. Na afloop kun je een screenshot van jouw tijd en afstand uploaden en krijg je de medaille thuisgestuurd.

De medaille die deelnemers thuisgestuurd krijgen. Foto: The Royal Ten