Riiziane pakt menstruatie-armoede zelf aan en start meldpunt

Kiezen tussen het kopen van menstruatieproducten of een pak pasta. Mensen die te weinig geld hebben, kiezen eerder voor het laatste product, terwijl ze eigenlijk beide nodig hebben. Om deze mensen te helpen heeft Riiziane Golamun van de actiegroep ‘Den Haag tegen menstruatie-armoede’ zelf een meldpunt opgestart, omdat ze niet langer wil wachten totdat de gemeente het probleem aanpakt. ‘Want in ons land gebeurt dit bij bijna één op de tien menstruerende mensen tussen de 12 en 25 jaar oud’, vertelt Golamun in Haags Bakkie op Den Haag FM.

Eerder startte Golamun al een crowdfunding op voor mensen in nood. Daar werd de beoogde 1.500 euro ruim behaald: meer dan 2.000 euro werd er ingezameld om voedselpakketten van de stichting Besef en Balans te voorzien van menstruatieproducten.

De succesvolle actie smaakte Golamun naar meer, dus startte ze een meldpunt. Op dit meldpunt kunnen Hagenaars hun verhalen over menstruatie-armoede delen of eventueel oplossingen aandragen. De activiste wordt in deze actie gesteund door de Haagse Stadspartij (HSP). Fractievoorzitter Fatima Faïd: ‘We willen met het inzamelen van verhalen van mensen het probleem bespreekbaar maken en uit de taboesfeer halen, maar we zijn ook op zoek naar hoe mensen zelf denken dat we dit probleem kunnen oplossen.’

De HSP heeft anderhalf jaar geleden raadsvragen gesteld aan het stadsbestuur over menstruatie-armoede in de stad, Faïd vindt dat het nu hoog tijd wordt voor antwoorden. Ook Golamun hoopt dat de gemeente de noodzaak van een aanpak van menstruatie-armoede inziet. ‘Zo willen we druk uitoefenen op het college’, aldus de initiatiefneemster.