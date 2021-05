Ruim 80 aanhoudingen bij ADO-stadion, politie te paard bekogeld met vuurwerk

De politie heeft ruim 80 aanhoudingen verricht rondom het ADO-stadion. Dat meldt mediapartner Omroep West. De aangehouden supporters maakten deel uit van twee groepen die weigerden gehoor te geven aan bevelen om weg te gaan, meldt de politie. De supporters waren op weg naar het stadion, waar ADO de verloren degradatiekraker tegen Willem II speelde.

Kort nadat agenten de voetbalsupporters tegenhielden, werd de sfeer grimmig. Politie te paard werd daarbij bekogeld met vuurwerk en brandende fakkels. Niemand raakte hierbij gewond.

De gemeente had voor donderdagmiddag een noodbevel afgegeven rondom het stadion. Supporters bij het stadion werden weggestuurd door de politie, maar niet iedereen gaf daar gehoor aan. Op twee locaties aan de Westvlietweg hielden agenten groepen voetbalsupporters aan. ‘Kort daarna keerde de rust terug’, aldus de politie.

De aangehouden supporters zijn meegenomen naar het politiebureau. Er wordt een proces-verbaal tegen hen opgemaakt. De priklocatie bij het ADO stadion was ook al dichtgegaan uit voorzorg, omdat er veel supporters van ADO werden verwacht.

Degradatie een feit

ADO moest winnen om uitzicht te houden op een plek in de eredivisie. Het werd echter een kansloze missie. Al in de eerste helft kwam ADO op 0-3 achterstand. Ook in de tweede helft kon ADO geen potten breken en het verloor de wedstrijd uiteindelijk met 1-4. Daarmee is de degradatie van ADO na dertien seizoenen in de eredivisie een feit.