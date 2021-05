Van bloemen voor insecten tot regentonnen: deze plannen voor Bloemenbuurt krijgen geld

Vier wijkinitiatieven uit de Bloemenbuurt krijgen geld van de gemeente om hun buurt mooier en leuker te maken. In totaal was er 30.000 euro te verdelen voor ideeën voor de wijk. Met de fanfareband Swing Dixielandband trokken wethouder Robert van Asten en Jan Vonk, voorzitter Wijkberaad Bloemenbuurt, door de wijk om de initiatiefnemers te verrassen met een cheque. De plannen worden binnen een jaar uitgevoerd.

Bloemen voor insecten: 15.000 euro

Ingrid en Martin den Boer stuurden een plan in voor een zee aan bloemen rondom het Stokroosveld. ‘Door het maaibeleid, vervuiling van de grond, minder voedingsstoffen in de bodem en de opwarming van de aarde hollen de insectenaantallen achteruit’, schrijft de gemeente. Daarom wonnen Ingrid en Martin 15.000 euro voor hun plan.

Wederopbouwkunst: 4.000 euro

Willem krijgt 4.000 euro voor zijn idee van de wederopbouwkunst. ‘Hij wil het bijzondere karakter van de wijk als wederopbouwgebied versterken en beter onder de aandacht brengen, door kunst uit die tijd een nieuwe plek te geven’, schrijft de gemeente. Op deze manier leren bewoners hun wijk beter kennen en worden anderen verleid de buurt en de geschiedenis te ontdekken.

Het geld wordt besteed aan de plaatsing van het kunstwerk, een informatiebord over de kunst in de wijk en een app waarmee je langs de kunst in de wijk kunt wandelen. ‘Het is een eerste stap tot een beeldenboulevard langs de Goudsbloemlaan.’

Foto’s: Gemeente Den Haag

Samen eten en ontmoeten: 3.000 euro

Van een buurt-barbecue tot en met een kerstmarkt. Voor Elene werkt eten verbindend in de wijk. Daarom wil zij in wijkgebouw De Hyacint acht activiteiten rondom eten en drinken organiseren. Daarbij worden bewoners en lokale ondernemers van de Bloemenbuurt betrokken.

Laat een regenton plaatsen: 7.000 euro

Met 7.000 euro kunnen in de Bloemenbuurt 60 regentonnen worden geplaatst. ‘Op die manier gaan we bewuster om met regenwater. Want het klimaat verandert: enorme regenbuien worden meer en meer afgewisseld met hete droge zomers’, legt de gemeente uit.

De tonnen worden verdeeld op basis van inschrijving en loting. Per regenton wordt er een eenmalige bijdrage van 20 euro gevraagd.

Wijkbudgetten

De gemeente stelt voor wijken geld beschikbaar om te besteden aan hun eigen buurt. ‘Bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen kunnen een plan insturen dat bijdraagt aan een mooiere, socialere, sportievere of groenere wijk.’

Voor de Bloemenbuurt kwamen in totaal 54 plannen binnen, waarvan 27 genoeg support hebben gekregen om door te gaan naar de volgende ronde waarin ze zijn gecheckt op haalbaarheid. Elf plannen zijn haalbaar en daarover konden bewoners van de buurt 30.000 euro verdelen.

Eerder kregen Benoordenhout en de Scheveningse Parkwijken al een budget om te verdelen.