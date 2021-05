API 2 TEST: Schoten gelost na ruzie grote groep jongeren Alphen aan den Rijn

Vrijdag rond 18.15 uur escaleerde de ruzie tussen de jongeren, waarna is geschoten. De politie was met meerdere eenheden met agenten in kogelwerende vesten aanwezig.

Een persoon raakte lichtgewond. Waardoor deze man gewond is geraakt, kon de politie nog niet toelichten. Het wapen is door agenten in beslag genomen en er is een verdachte aangehouden.

Update 17 mei: Het wapen waarmee geschoten is, is een luchtdrukpistool, meldt mediapartner Studio Alphen.