Bewoners Weigeliaplein richten actiegroep op tegen sloopplannen

Een aantal bewoners van het Weigeliaplein in de Heesterbuurt heeft zich verenigd in een actiegroep tegen de geplande sloop. Omdat de woningen in zo’n slechte staat verkeren, wil woningcorporatie Haag Wonen de boel plat gooien en er nieuwe huizen neerzetten. Meerdere bewoners vrezen niet meer terug te kunnen keren en willen dan ook liever dat hun woningen gerenoveerd worden.

“Ik wil hier niet weg”, zegt bewoner Priscilla Hoogenboom. “Nergens in Den Haag kun je nog een touwtje uit de bus laten hangen.” Hoogenboom heeft vijf kinderen en is bang dat ze bij de nieuwbouw een kleinere woning krijgt. Andere bewoners hebben een te hoog inkomen gekregen om in aanmerking te komen voor een nieuwe sociale huurwoning. Als de woningen gesloopt worden moeten ze op zoek naar iets anders.

Het stadsbestuur laat weten de sloopplannen te willen doorzetten. “Renovatie is niet realistisch, betaalbaar en duurzaam.” De bewoners laten het er niet bij zitten en richten een actiegroep op. “De strijd is nog niet gestreden”, zegt Hoogenboom.

Monument

Er zijn ook bewoners van het Weigeliaplein die sloop wel zien zitten. Ze wijzen op de slechte staat van de huizen. Onder meer lekkages, scheuren in de muren en slechte isolatie zijn veel voorkomende problemen. “Het is niet meer van deze tijd”, zegt bewoner Vincent van Leeuwen.

Vanuit de politiek trekt raadslid Peter Bos namens de Haagse Stadspartij aan de bel. Hij ziet te weinig draagvlak voor sloop en wil bovendien de cultuurhistorische waarde van de woningen behouden. “Hier moet je zuinig op zijn”, zegt Bos. Het stadsbestuur vindt het geen reden om niet te slopen. “Er is geen sprake van een beschermd stadsgezicht of monument.”

De sloop staat gepland voor 2023.