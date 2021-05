Corona nekt lunchroom Ode: ‘Dank voor deze mooie ervaring samen’

Lunchroom Ode aan de Weimarstraat, dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans bood om horeca-ervaring en werkervaring op te doen, heeft voorgoed de deuren gesloten. ‘Corona gooide roet in het eten’, schrijft het team achter de lunchroom in een verklaring.

De lunchroom opende in het voorjaar van 2020. Het avontuur was van korte duur. Aan het begin van de lockdown in oktober 2020 begon er een zoektocht naar een andere partij die de lunchroom kon gaan uitbaten. Die is gevonden: Imre Blom zal met zijn stichting Mytikas op de locatie aan de Weimarstraat 137 overnemen. ‘Hij heeft veelal dezelfde doelstellingen en dat vinden wij belangrijk’, aldus het team achter Ode. Blom zal hier binnenkort Lunchroom De Ontmoeting openen.

Met het einde van lunchroom Ode, komt er ook een einde aan stichting Ode. ‘Daarom zeggen wij met pijn in ons hart: dank je wel voor deze mooie ervaring samen’, sluit het team van Ode de verklaring af.