Extra Live on the Beach-concert aangekondigd, met Goldband en The Indien

Den Haag zet zich schrap voor renovatie Binnenhof: ‘Het gebied moet interessant blijven’

Met een aantal tijdelijke initiatieven willen Den Haag en het Rijksvastgoedbedrijf de binnenstad aantrekkelijk houden tijdens de renovatie van het Binnenhof. Dat meldt mediapartner Omroep West. Zo komen er onder andere een uitzichtpunt bij het Buitenhof, een tijdelijk bezoekerscentrum en rondleidingen over de bouwplaats. Ook zijn er afspraken gemaakt over het zoveel mogelijk tegengaan van overlast en komt er een schaderegeling voor ondernemers.

De renovatie van het Binnenhof stelt Den Haag voor een uitdaging. De belangrijke toeristische trekpleister is na deze zomer gedurende 5,5 jaar een bouwplaats. De locatie is in die periode dus niet toegankelijk voor toeristen en bezoekers, maar ook niet voor mensen die het Binnenhof als loop- of fietsroute gebruiken. Bovendien zal het bouwverkeer de ruimte moeten krijgen in de historische binnenstad en dat kan voor overlast zorgen.

Desondanks is het stadsbestuur positief over de renovatie. ‘Een mooi, goed opgeknapt Binnenhof met goede faciliteiten voor gebruikers en bezoekers is van groot belang voor de economie van de stad’, schrijft wethouder Saskia Bruines (D66) in een brief aan de gemeenteraad. ‘De renovatie van het Binnenhof baart veel ondernemers en bewoners in onze stad echter ook zorgen. Het Binnenhof is niet alleen een belangrijk icoon van Den Haag, maar het is ook het hart van onze historische binnenstad. Veel bewoners, bezoekers en gebruikers komen dagelijks naar het Binnenhof of lopen er doorheen. De omgeving van het Binnenhof moet daarom ook gedurende de renovatie een interessante plek blijven om te bekijken en te verblijven.’

Bezoekersstromen op peil houden

Daarover heeft het stadsbestuur afspraken gemaakt met het Rijksvastgoedbedrijf, de opdrachtgever van de renovatie. ‘Het college heeft afgesproken met het Rijksvastgoedbedrijf dat we ons gezamenlijk inzetten om de omgeving aantrekkelijk en leefbaar te houden. Het is onze gezamenlijke ambitie om de bezoekersstromen op peil te houden.’ Ook wil het college dat er snel een goede schaderegeling voor ondernemers komt. ‘We zijn hierover in overleg met het Rijksvastgoedbedrijf’, schrijft Bruines.

De renovatie van het Binnenhof is nodig, omdat het enorm is verouderd. De gebouwen worden grondig vernieuwd en ook de omgeving krijgt een opknapbeurt. Zo komt er aan de kant van het Buitenhof een Hofgracht. In de zomervakantie verhuist de Tweede Kamer tijdelijk naar een pand aan de Bezuidenhoutseweg. De Eerste Kamer en de Raad van State verhuizen tijdens de werkzaamheden tijdelijk naar het Lange Voorhout en Algemene Zaken gaat naar een tijdelijk onderkomen dat op het Catshuis-terrein komt te staan. Onderdeel hiervan is de kap en verplanting van zes bomen en het aanleggen van dertig tijdelijke parkeerplaatsen in de tuin. Oktober 2021 zal de renovatie van het Binnenhof van start gaan. Deze zal tot eind 2026 duren, daarna verhuizen de gebruikers terug naar het Binnenhof.

Om de omgeving van het Binnenhof tijdens de renovatie aantrekkelijk en interessant te houden, komt er een aantal tijdelijke initiatieven. Zo worden er plannen uitgewerkt om een uitzichtpunt te maken ter hoogte van het Buitenhof waar bezoekers de werkzaamheden van bovenaf kunnen bekijken. Ook komt er een bezoekerscentrum in een winkelpand aan de Plaats, zullen er rondleidingen over de bouwplaats worden gegeven en is er extra aandacht voor archeologie.

Marketing

‘Archeologie, rondleidingen over de bouwplaats en het uitkijkpunt bieden aanleidingen voor (herhaal)bezoek doordat bezoekers het Binnenhof op een nieuwe manier zien en (blijven) ervaren’, schrijft Bruines. Marketingbureau The Hague & Partners zal zich de komende jaren inzetten om bezoekers te blijven trekken. ‘Doel van die marketing-inzet is met name om te laten zien dat het Binnenhof niet gesloten is, maar op een andere manier te zien en te ervaren is. Potentiële bezoekers worden zo actief geïnformeerd dat de renovatie juist aanleiding is om Den Haag te bezoeken.’

Ook maakt Den Haag afspraken met het Rijksvastgoedbedrijf om overlast te voorkomen. ‘Er zijn en worden goede afspraken gemaakt over de planning, uitvoering van de renovatiewerkzaamheden en bouwlogistiek om zo de mogelijke overlast in onze historische binnenstad tot een minimum te beperken.’

Kosten

Hoe de kosten voor de extra investeringen worden verdeeld, is nog niet duidelijk. ‘Met het Rijksvastgoedbedrijf voeren we ook het gesprek over de verdeling van de benodigde investeringen’, stelt Bruines. Maar ook de gemeente zal moeten bijdragen. Bruines: ‘In sommige gevallen zullen er voor gemeentelijke projecten en activiteiten de komende jaren middelen moeten worden vrijgemaakt.’