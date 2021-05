Extra Live on the Beach-concert aangekondigd, met Goldband en The Indien

Er is een nieuwe dag toegevoegd aan de Live on the Beach-concertreeks in september. Op 10 september treden onder andere de Haagse bands Goldband en The Indien op bij het strand van Scheveningen. Ook de Nijmeegse band De Staat treedt die dag op. In het hoofdprogramma staat de band Kensington. Begin maart werd er een nieuwe concertreeks op het strand van Scheveningen aangekondigd, na een jaar gedwongen afwezigheid in verband met de coronacrisis. Op 2 september staan Tino Martin en Andre Hazes op het grote podium aan de Scheveningse kust, 4 september in het podium voor Krezip en Danny Vera.