Haags Gemeentearchief neemt posters van kunstenaar Van Nierop op in collectie

De poster die kunstenaar en Den Haag FM-presentator Ricco van Nierop vorig jaar maakte als hart onder de riem voor de Haagse cultuursector wordt opgenomen in het Haags Gemeentearchief. Daarnaast toonde het archief ook interesse voor drie andere werken van de kunstenaar. ‘Ik vind het wel gek, maar ook wel grappig.’

Vorig jaar mei maakte Ricco van Nierop een poster met allerlei logo’s van culturele centra in de stad, die samen één groot hart vormen. Branoul, PAARD, PIP, Dakota, De Boterwaag: vele Haagse podia zijn terug te vinden in het kleurrijke hart. Van Nierop heeft de poster gemaakt en verspreid om deze bijzondere plekken te steunen tijdens de eerste lockdown en had een telefoontje van het Haags Gemeentearchief nooit verwacht. ‘Ik was verbaasd. Ik ken het Gemeentearchief alleen van naam’, aldus Van Nierop.

De archivarissen van Den Haag hadden niet alleen interesse om de poster uit 2020 op te nemen in hun collectief geheugen. Van Nierop heeft ook een reeks posters gemaakt met de titel ‘Summer in The Hague’, waarin hij alle zomeractiviteiten in Den Haag – van het Zeeheldenfestival tot een optreden van Bruce Springsteen – in één beeld verwerkte. Dit deed hij in de jaren 2016, 2017 en 2018.

‘Het is nog maar de vraag of er iemand over veertig jaar gaat kijken wat er voor affiches in deze tijd werden gemaakt’, aldus Van Nierop. ‘Het is wat statischer.’ Liever ziet hij zijn kunstwerken online rond gaan. ‘Dat is het leukste. Dan kunnen anderen er van genieten. Dan ontstaat er interactie.’

