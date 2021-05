Extra Live on the Beach-concert aangekondigd, met Goldband en The Indien

IN BEELD: Fietstour met hapjes, drankjes en entertainment, Ride for Freedom alsnog verreden

Een fietstocht door Den Haag met hapjes en drankjes, onder aanmoediging van musici en entertainers. Dat is de Haagse fietstocht ‘Ride for Freedom’, die donderdag is verreden. De route loopt vanaf het centrum van Den Haag via de Binckhorst naar Voorburg en wordt georganiseerd door ras-Hagenees Jeffrey Huf.

Bij de ‘Ride for Freedom’ draait het om het vieren van de vrijheid. De fietstour zou eerst verreden worden op 5 mei, maar is vervolgens verplaatst naar donderdag 13 mei.

Fotograaf Richard Mulder volgde de fietstour door de Haagse binnenstad.