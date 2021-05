Robbie de Huismuzikant winnaar Haags Songfestival

De finale van het derde Haags Songfestival is gewonnen door Robbie de Huismuzikant. Het lied Den Haag, Den Haag van de feestzanger is daarmee de opvolger van Den Haag, daar woon ik graag van Verhoeven & Verberckmoes uit 1970 en Het mooiste dialect van Rinus Koevoets uit 2003, de winnende songs van respectievelijk het eerste en tweede Haags Songfestival.

Het Haags Songfestival werd gepresenteerd door cabaretier Sjaak Bral. Na drie voorrondes streden in de finale zes deelnemers tegen elkaar. De acts werden in deze slotronde beoordeeld door een jury met oud-wethouder én songfestivalfan Frits Huffnagel, zangeres Tess Merlot en cultuuradviseur Sherwin Blijd. Het publiek kon via televotingmeestemmen, waarbij de publiekstem 50/50 meetelde in de einduitslag. Wethouder Martijn Balster van Wijken, Wonen en Welzijn maakte de naam van de winnaar bekend tijdens een live-uitzending van de finale op Den Haag TV.

Achter de naam Robbie de Huismuzikant gaat de ervaren muzikant Rob Sprinkhuizen schuil. Robbie is 55 jaar en woont in de wijk Leyenburg. Als professioneel drummer heeft hij al een flinke carrière achter zich. Zo trad hij onder meer op tijdens festivals als North Sea Jazz en Lowlands. Hij heeft een eigen drumschool en tourde jarenlang langs de Nederlandse theaters met een cabaretprogramma. In verpleeghuis WZH De Strijp werd Robbie ontdekt als ‘bejaarden-entertainer’ en sindsdien treedt hij vaak op als ‘huismuzikant’ in verzorgingshuizen.

Zestig aanmeldingen

Het winnende lied van het Haags Songfestival wordt uitgebracht op een fysieke geluidsdrager naar keuze (vinyl, cassette of cd-single). Daarnaast krijgt de winnaar een grote beker mee naar huis en kan hij of zij uiteraard rekenen op eeuwige roem. Voor het Haags Songfestival 2021 kwamen ruim zestig aanmeldingen binnen bij de organiserende R.G. Ruijs Stichting.

Het Haags Songfestival 2021 is een productie van de R.G. Ruijs Stichting en wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Den Haag, Fonds 1818, Cultuurschakel, Prins Bernhard Cultuurfonds, Den Haag FM en Omroep West.

De finale van het Haags Songfestival wordt komend weekend herhaald op TV West en op Den Haag TV.