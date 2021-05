Studenten verzamelen duurzame initiatieven uit de stad: ‘We gaan de goede kant op’

Zoveel mogelijk duurzame initiatieven op één website: dat is wat de 18-jarige studenten Yente en Laura ambiëren. Zij studeren allebei aan Leiden University College op het Anna van Buerenplein en kregen vanuit de opleiding de opdracht om duurzame initiatieven te verzamelen. Dat smaakte voor de twee studenten naar meer en startte sustainablethehague.nl.

Op de website staan meer dan 150 duurzame restaurants, koffiezaakjes, winkels en andere plekken. Doel is om het voor mensen makkelijker te maken deze plekken te vinden. ‘Ik probeer zelf heel duurzaam te leven, maar zie om mij heen dat mensen niet weten waar zij moeten beginnen’, aldus student Laura. ‘Zo is het voor mensen makkelijker om duurzaam te zijn.’

Het begon als een schoolopdracht, waarin er door alle studenten aan de opleiding één duurzaam initiatief uit de stad moest voordragen. Vervolgens namen Yente en Laura het voortouw om al deze gevonden initiatieven te bundelen op een website. ‘Wij vonden het leuk dit, buiten onze bubbel, aan andere mensen te laten zien’, vertelt student Yente.

‘Wereld een stukje beter maken’

Er kan volgens de twee studenten nog veel gebeuren in de stad op het gebied van duurzaamheid. ‘Als wij die 150 initiatieven zien, denk ik dat er wel dingen de goede kant op gaan, maar er is nog niets perfect’, vertelt Laura. Toch blijft ze positief. ‘Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat we er iets aan doen. We gaan de goede kant op.’

Veganistisch eten, elektrisch rijden: het is iets waar de generatie van Laura en Yente erg mee bezig is. ‘Dat is mooi om te zien, dat we er met zijn allen bewust mee bezig zijn’, vertelt Yente. ‘Om de wereld een stukje beter te maken.’

Hun docent Thijs Bosker ziet ook dat de generatie van Yente en Laura erg bewust bezig is met de planeet. ‘Ik denk dat dit een heel bewuste generatie is die snapte: het is nu of niet. Het is een generatie die daar als kinds af aan mee is opgevoed.’

Beste initiatieven volgens Yente en Laura

Van de 150 initiatieven springen er een paar uit voor de twee studenten. Happy Tosti is één van de favorieten van Laura. ‘Niet omdat zij alleen voor het klimaat duurzaam zijn, maar ook sociaal duurzaam zijn’, legt Laura uit. ‘Ze werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.’ Ook zeepwinkel Lush staat bij Laura in het toplijstje.

Eén van Yente haar favorieten is geen winkel, geen restaurant en geen café, maar een project: Operatie Steenbroek. ‘Zij proberen Den Haag groener te maken, door de stenen uit de versteende achtertuinen te halen’, legt Yente uit. Docent Bosker voegt daar het project Echte Haagse Honing aan toe. ‘Dat vind ik hartstikke leuk’, vertelt Thijs Bosker. ‘Het laat zien dat je ook middenin een stad bijen kan houden, waar je veel groen voor nodig hebt. Dit houdt Den Haag groen en creëert bewustzijn.’

Op de website kun je je eigen duurzame initiatief aanmelden. Dat betekent niet dat je morgen gelijk op de website staat. ‘We doen het in onze vrije tijd, dus het kan even duren’, grinnikt Laura. ‘Maar we doen ons best.’