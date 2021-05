Waarnemend burgemeester Charlie Aptroot in Spuigasten

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM is zaterdag waarnemend burgemeester Charlie Aptroot (VVD) te gast.

Aptroot (70), geboren in Den Haag, is inmiddels al twee keer met pensioen gegaan, maar wordt komende woensdag waarnemend burgemeester van Hilversum. Hij vervangt Pieter Broertjes die aan het herstellen is van een hersenontsteking. Aptroot wordt ook voorzitter van de Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek.

De Hagenaar was het afgelopen jaar waarnemend burgemeester van Voorschoten. Maandag neemt hij daar afscheid en wordt de nieuwe burgemeester van Voorschoten geïnstalleerd. Aptroot was eerder burgemeester van Zoetermeer en Tweede Kamerlid namens de VVD. Aptroot blikt in Spuigasten terug op zijn periode in Voorschoten en Zoetermeer. Daarnaast schetst hij de verhoudingen van deze gemeenten met de stad Den Haag. En wat verwacht hij van zijn nieuwe klus, in Hilversum?

Spuigasten

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM (92.0 FM), op tv via Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40) of via de Den Haag FM-app. Door de coronamaatregelen is het voorlopig niet mogelijk om de uitzending live bij te wonen in de centrale bibliotheek aan het Spui.

Podcast