Wie wint het Haags Songfestival? Kijk live mee en breng jouw stem uit

Het vorig jaar vanwege corona gecancelde Haags Songfestival gaat dit jaar alsnog door; als televisieprogramma op Den Haag TV en als stream op denhaagfm.nl.

Tijdens elk van de drie voorrondes werden zeven deelnemers beoordeeld door steeds een andere jury. Aan het eind van elke voorronde werden door de jury twee finalisten bekend gemaakt. Uiteindelijk gaat de strijd dus tussen zes finalisten. Ook voor de finale schuift weer een nieuwe jury aan, en dan mag óók het publiek – thuis via televoting – een stem uitbrengen.

Het winnende lied van het Haags Songfestival wordt uitgebracht op cd-single. Daarnaast krijgt de winnaar een grote beker mee naar huis en kan hij of zij uiteraard rekenen op eeuwige roem.

Voor het Haags Songfestival 2021 kwamen ruim zestig aanmeldingen binnen bij de organiserende R.G. Ruijs Stichting.