API 2 TEST: Actie tegen huftergedrag Scheveningen; meer dan 160 boetes uitgedeeld

Actie tegen huftergedrag Scheveningen; meer dan 160 boetes uitgedeeld

De actie komt voort uit de overlast die ondernemers en bewoners vorig jaar ondervonden op Scheveningen. De gemeente had al aangekondigd om dit jaar het wel en wee aan de kust extra scherp in de gaten te houden. De handhavingsactie is daar een onderdeel van.

Er zijn vrijdag onder meer 44 bekeuringen geschreven voor rijden zonder rijbewijs en rijden over de stoep. Verder maakten tien voertuigen te veel lawaai. In alle gevallen betekent dit dat er naast een boete, van tussen de 300 en 450 euro, ook niet meer gereden mag worden tot de wagen opnieuw is gekeurd.

Haagse Pandbrigade

Twee gecontroleerde automobilisten hadden nog openstaande boetes die zij direct moesten betalen. Een persoon werd aangehouden voor rijden onder invloed en was daarbij in het bezit van drugs. Ook werden er tientallen bromvoertuigen aan een rollerbankcontrole onderworpen. Vijf bromfietsers moesten hun brommer of scooter inleveren. Daarnaast hebben 113 personen een boete gekregen omdat zij parkeerden zonder te betalen. Een enkele auto werd tijdens de actie al weggesleept vanwege asociaal parkeergedrag.

Ook de Haagse Pandbrigade was aanwezig bij de handhavingsactie. De brigade richt zich op het verminderen van overlast en gevaarlijke situaties in panden. In vijf woningen waar de Haagse Pandbrigade controleerde, was sprake van onrechtmatige bewoning. Zo woonden er onder meer personen die niet waren geregistreerd bij de gemeentelijke administratie. Ook werden er te hoge huurprijzen gevraagd en was er sprake van illegale verkamering.

HTM controle

Ook controleurs van de HTM konden het bonnenboekje pakken. Samen met de politie werd er in verschillende trams gecontroleerd. Van de HTM kregen 25 personen een boete van 55 euro, omdat ze geen geldig vervoersbewijs konden laten zien. Twee personen werden door de politie meegenomen. Zij worden nog gezocht voor andere illegale zaken. Negen personen zijn verwijderd uit de tram, omdat ze geen mondkapje droegen of omdat ze de confrontatie zochten met de controleurs.

