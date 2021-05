Sandra Schuurhof over bijna jarige koningin Máxima: ‘Leeftijd heeft geen vat op haar’

Nu is ze nog 49 jaar, maar maandag wordt koningin Máxima vijftig jaar oud. Dat wordt in verband met de coronamaatregelen niet grootst gevierd. Royaltywatcher Sandra Schuurhof vertelde aan Den Haag FM wat er wel allemaal gebeurt qua festiviteiten als de koningin Sarah ziet en wat voor persoon zij eigenlijk is.

‘Leeftijd heeft geen vat op haar’, begint Sandra Schuurhof over de uitstraling van de koningin. ‘Het is zo’n verschijning. Ik heb haar duizenden keren gezien en iedere keer is zij treffend. Haar lach. Haar charisma. Het is leuk om te zien.’

Schuurhof reist al vanaf het begin mee met de koningin. Toen bekend werd dat Máxima de vrouw zou worden van Willem-Alexander is zij meermaals naar Argentinië gereisd om reportages te maken over onze – toen aankomend – vorstin. Zij kent de koningin dus goed. ‘Het allerbelangrijkste in haar leven is het gezin, boven het koningschap.’ ‘Vrienden en familie zijn alles voor haar. Dat zit ook in haar Zuid-Amerikaanse roots. Die banden zijn echt heel hecht. En dat zegt alles over haar.’

Festiviteiten

In verband met de coronamaatregelen kan de verjaardag van Máxima niet grootst gevierd worden. Toch gaat de dag niet ongemerkt voorbij. Zo in er maandag een groot interview op NPO 1, opgenomen in de werkkamer van de koningin in Huis ten Bosch. Matthijs van Nieuwkerk neemt het interview af. ‘Een heel begenadigd interviewer’, aldus Schuurhof, maar ze heeft een licht puntje van kritiek bij Van Nieuwkerk. ‘Ik had het leuk gevonden als een vrouw het had gedaan. Het is weer een oudere, witte man. Hij is 60 jaar en opa, zij is bijna vijftig en heeft drie pubers thuis.’

Was de rol voor interviewer niet geknipt geweest voor Sandra zelf? ‘Elke royaltywatcher zou dat willen’, geeft Schuurhof toe. ‘Maar ik heb geen enkele illusie. Ik volg hen al twintig jaar lang. Het is misschien goed dat de interviewer veel afstand heeft tot het onderwerp.’

Verder wordt er zondagavond een speciaal concert uitgezonden op televisie, dat afgelopen week is opgenomen in Carré. Tijdens dit concert treden BN’ers op met basisschoolkinderen. Een vrucht van haar inzet om op iedere basisschool muziekles te geven. ‘Dit komt uit haar eigen koker. Zij heeft er alles aan gedaan om dit tot een succes te brengen.’ En als het weer het toelaat, viert koningin Máxima maandag een klein feestje in de tuin van Huis ten Bosch. ‘Maar echt een feest komt pas als prinses Amalia haar eindexamen heeft gedaan’, aldus Sandra Schuurhof.