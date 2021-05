ADO neemt in mineur afscheid van Eredivisie en verliest met 3-2 van FC Twente

Directeur Mohammed Hamdi stapt op bij ADO Den Haag

Mohammed Hamdi stopt bij ADO Den Haag. Dat bevestigen bronnen rond de club aan mediapartner Omroep West. Hamdi was algemeen directeur bij de net gedegradeerde club. De algemeen directeur denkt dat er geen toekomst voor hem is wanneer er een nieuwe eigenaar komt.

Onder Hamdi, die in augustus 2019 werd aangesteld door Chinese eigenaar United Vansen, wist ADO geen successen te boeken. Bestuurlijk en financieel kwam ADO in zwaar weer en sportief gezien wist de Haagse ploeg zich niet te handhaven in de eredivisie.