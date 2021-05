Paul Weller en Little Simz in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer nieuwe releases van Paul Weller en Little Simz (foto).

Paul Weller gaat al even mee – de uitzending vanavond begint met een veertig jaar oude klassieker van zijn punk-band The Jam. Na de popsoul van The Style Council ging de Brit solo en brengt dit weekend zijn 16e album uit, waarvan je een track hoort. Net als van rapper Little Simz. Zij zocht voor haar nieuwe werk de samenwerking met zangeres Cleo Sol en producer Dean Cover die vorig jaar doorbraken met hun SAULT-project.

Meer nieuwe muziek is er van Dinand Woesthof, Sons of Kemet, The Black Keys, Leon Bridges, Jorja Smith, St. Vincent, Olivia Rodrigo en Damien Jurado. Tevens een blik op Europa, waar komende week door oa Hooverphonic (Bel) en Barbara Pravi (Fra) gestreden wordt om het Songfestival en waar volgende maand gestreden wordt om het EK-voetbal voor mannen op de klanken van Bono (Ier) in combi met Martin Garrix (NL).

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).