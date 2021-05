Ruby geeft vrouwen uit Moerwijk een make-over: ‘Nu straalt ze weer’

Wie een pittige tijd achter de rug heeft, zichzelf verwaarloosd heeft of nergens anders terechtkan, kan zich bij Ruby Pracht van Sparkle in Style opgeven voor een make-over. Daarmee wil Ruby mensen uit Moerwijk kracht geven.

De eerste make-over was voor Sunita. ‘Ze was ontzettend druk geweest in de zorg. Ze had zichzelf verwaarloosd en wist niet goed om te gaan met haar haar. Ze heeft hele mooie krullen maar droeg het altijd in een knot’, vertelt Ruby in het radioprogramma Haags Bakkie op Den Haag FM.

‘Ze durfde niet meer in de spiegel te kijken.’ Dat was na de make-over wel anders. ‘Nu straalt ze weer.’ Dat is waar Ruby en haar team het voor doen. ‘We leggen ook uit dat je voor heel weinig er leuk uit kan zien. Het hoeft niet allemaal duur te zijn’, vertelt Ruby.

Wie ook zo’n make-over verdient kan zichzelf of iemand anders opgeven bij beautysalon Sparkle in Style. In totaal worden er vijf make-overs weggegeven in Moerwijk. Om nog meer te kunnen doen voor andere is Ruby een crowdfundactie begonnen, want Ruby wil uitbreiden naar Bouwlust en Vrederust.

Foto: Sparkle in Style

Leerbedrijf

Ruby begon haar werk in de beautybranche een paar jaar geleden met een leerbedrijf. Tijdens een traject van drie maanden leren de leerlingen het vak van visagist, nagelstylist of kapper. Daarnaast wordt er tijdens de lessen aandacht besteed aan sociale- en werknemersvaardigheden. Het doel van het traject is om de jonge vrouwen ‘werkfit’ te maken.

Nu heeft ze er ook een beautysalon bij, waar de leerlingen ook stage kunnen lopen. En waar mensen uit Moerwijk voor een laag tarief naar de kapper kunnen of hun nagels kunnen laten doen.

Voldoening

‘Je merkt echt de armoede in de wijk. Zo hadden we laatste een dame die al jaren niet naar de kapper was geweest omdat ze mensenschuw is.’ En omdat een normale kapperszaak niet zo snel zijn deuren sluit voor een klant, besloot Ruby haar te helpen. ‘Ik zei, we gooien gewoon de deuren dicht. Dan zit je alleen bij ons en kunnen we je haren knippen. Het gaat om jou, dat jij je fijn voelt’, vertelt Ruby. ‘Erg hè, maar dat heb je daar in de wijk.’

Het is dankbaar werk, vindt Ruby. ‘Het is echt een sociale onderneming. Het geeft onwijze voldoening en daar doen we het eigenlijk voor.’

