Bouwen voor elke portemonnee: nieuwe afspraken over sociale huurwoningen bij nieuwbouw

Den Haag komt met nieuwe maatregelen voor meer betaalbare woningen. Via het bestemmingsplan worden goedkopere woningen afgedwongen. ‘Dat is keihard nodig’, zegt wethouder Martijn Balster (Wonen).

Via de zogeheten doelgroepenverordening wordt vastgelegd hoeveel procent sociale en middeldure huur er in een bouwproject wordt gerealiseerd. Ook worden er prijsgrenzen bepaald en voor hoeveel jaar die in stand worden gehouden, oplopend tot 50 jaar.

Daarmee wordt voorkomen dat huizen die gebouwd zijn voor een laag of gemiddeld inkomen, na een paar jaar alsnog veel te duur worden en onbereikbaar worden.

4000 nieuwe huizen

‘We komen uit een tijd dat er nauwelijks betaalbare huizen bijkwamen. Die woningen staan er ook niet zomaar. Met de doelgroepenverordening hebben we er goed gereedschap bij om die betaalbare huizen echt waar te maken. En dat is keihard nodig’, aldus Balster.

Afgelopen anderhalf jaar heeft het college meer dan 170 miljoen euro uitgetrokken voor betaalbare woningen en stedelijke ontwikkeling. ‘We willen elkaar 4000 nieuwe huizen bouwen. Dat moet betaalbaar zijn en betaalbaar blijven. Het bestemmingsplan en straks het omgevingsplan biedt de gemeente de beste garantie dat – ook als er wordt gebouwd op particuliere grond – er gebouwd wordt voor elke portemonnee.’

