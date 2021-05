Koperdief steelt relingen bij café Vroeger was je anders: ‘Wat moet je er in godsnaam mee?’

Charlie Aptroot biedt zich bij ADO aan: ‘Bedrijven aan de club binden of iets bestuurlijks doen’

De situatie bij ADO Den Haag gaat Charlie Aptroot (VVD) aan het hart. Directeur Mohammed Hamdi is opgestapt, ADO is gedegradeerd naar de eerste divisie en de club verkeert in financieel zwaar weer. Aptroot biedt zich nu bij ADO aan, hij stelt voor om bedrijven aan de club te binden of ‘iets bestuurlijks’ bij de club te doen.

Aptroot (70) is geboren en getogen in Den Haag en is Feyenoord-supporter, maar in zijn periode als burgemeester van Zoetermeer ontwikkelt hij zijn liefde voor ADO. ‘Vanuit Zoetermeer merk ik dat er heel veel mensen zijn met een ADO-hart. En ik vind gewoon: deze regio, daar hoort gewoon betaald voetbal bij. En het stadion is natuurlijk schitterend, een mooie locatie’, zegt Aptroot in het programma Spuigasten op Den Haag FM.

Daarom biedt de voormalig burgemeester van Zoetermeer zijn diensten aan. ‘Als ik ooit ADO eens ergens mee kan helpen, dan zou ik het best willen doen. Dus ik zou zeggen: ‘ADO, kom op!’ En een beetje hulp van een Zoetmeerder… Ik bedoel: dat kan ik er ook nog wel bij hebben…’

Pensionado

Aptroot doelt daarmee op zijn drukke bestaan als pensionado, omdat hij direct na zijn vertrek als burgemeester van Zoetermeer – in het laatste jaar doet hij Wassenaar er als waarnemend burgemeester ook nog bij – aan de slag gaat als waarnemend burgemeester van Voorschoten. Deze maandag neemt hij daar afscheid, maar Aptroot kan niet stilzitten, dus begint hij woensdag al als waarnemend burgemeester van Hilversum.

Hij wil ADO graag helpen, zodat de club er weer bovenop komt. ‘Ik hoop echt dat ADO over een jaar weer promoveert, want ADO hoort gewoon in de eredivisie. Het is een mooie club en hoort bij Den Haag en omgeving.’

‘Ik heb niet echt verstand van voetbal’

De bestuurder stelt dus zelf voor om bedrijven aan de club te binden of een bestuurlijke rol bij de club te vervullen. Maar in sportief opzicht kan er geen beroep op Aptroot worden gedaan. ‘Als je mij vraagt: “Help met trainen en de opstelling…” Ik heb niet echt verstand van voetbal’, zegt hij lachend.