Feest op het paleis: koningin Máxima is 50 jaar

Feest op Paleis Huis ten Bosch: koningin Máxima viert vandaag haar 50ste verjaardag. Voor haar verjaardag worden er verschillende specials op tv uitgezonden en is er vanaf vandaag een heuse Máxima-postzegel van PostNL te koop.

Matthijs van Nieuwkerk heeft Máxima geïnterviewd op haar werkkamer in Paleis Huis ten Bosch. De uitzending van de NOS wordt maandag 17 mei om 20.33 uur uitgezonden op NPO1.

Ook Dionne Stax heeft een tv-programma gemaakt over de koningin. Ze reisde naar Argentinië om erachter te komen wie Máxima is. ‘Hoe groeide ze van Argentijns meisje uit tot majesteit?’, schrijft Stax op haar Instagrampagina. De eerste aflevering van het programma was op 10 mei op NPO1

Postzegel

Speciaal voor haar verjaardag krijgt koningin Máxima een eigen postzegel. Daarop staat een privéfoto van de koningin. Het is een zwart-witportret uit 1999, gemaakt in New York. In dat jaar ontmoette ze koning Willem-Alexander.

Ontwerper Maud van Rossum zag de foto tijdens een tv-toespraak van de koning en vroeg toestemming om die te gebruiken, laat ze weten aan de NOS. ‘Ik heb zelf geen direct contact met het koningshuis gehad, dat ging via PostNL. Maar het ging allemaal heel vlot, er werd snel in toegestemd om de foto te mogen gebruiken’, zegt Van Rossum. ‘Ik denk niet dat er ooit een koningin zo op een postzegel is afgebeeld’, zegt ze.

Het velletje van vijf zegels is vanaf 17 mei te koop.

Foto: PostNL