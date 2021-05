Koperdief steelt relingen bij café Vroeger was je anders: ‘Wat moet je er in godsnaam mee?’

Een koperdief heeft afgelopen vrijdag bij het café Vroeger was je anders in de Halstraat twee relingen gestolen. ‘Hij heeft gewoon twee van die dingen van de muur getrokken. Heel bizar’, zegt eigenaresse Monique Brom.

Woensdag en donderdag was Monique in de zaak om schoon te maken en de koelingen na te kijken voor als het café weer open mag. ‘Toen hingen ze er alle twee nog.’ Vrijdag loopt ze de straat in en zijn ze verdwenen. ‘Wat is hier nou gebeurd, dacht ik.’

Monique snapt niet wat de dief met de relingen moet. ‘Sinds 1823 zitten die dingen erop. Ze zijn verroest, niet meer gaaf en verkleurd. Wat moet je er in godsnaam mee?’, vraagt de eigenaresse zich af.

Aangifte

Gelukkig hangt de steeg vol camera’s en kon ze de beelden terugkijken die ze vervolgens op Facebook zette. Monique hoopt dat iemand vrijdag tussen 10.15 uur en 10.30 uur iets heeft gezien. Ook omdat de man op een opvallende vouwfiets kwam aanrijden. ‘Misschien dat iemand die fiets herkent.’

Monique heeft geen aangifte gedaan van de diefstal. ‘Ik kan het wel doen maar ze doen er zo weinig mee. Het heeft geen prioriteit’, verwacht ze.

Spaargeld opgegeten

Voor de zaak- die al sinds maart 2020 dicht is – is het een enorme tegenvaller. ‘Weer een hoop schade aan mijn pand.’

Het café is al bijna anderhalf jaar dicht door het coronavirus. ‘We hebben de winkel tien jaar gehad, hard gespaard voor onze oude dag. We wilden nog één, twee jaar knallen, dan verkopen en naar Spanje. Maar nu hebben we al ons spaargeld opgegeten, dus moeten we weer opnieuw beginnen.’

Aan de overheidssteun heeft Monique niet genoeg. ‘Ik moet er de zaak van betalen en thuis. En dat van 1.500 euro. Dat zette ik normaal om in een avond.’

Monique hoopt dat de overige horeca in juni weer open mag. ‘Het zal in het begin wel net zo zijn als vorig jaar, met 30 of 50 man.’