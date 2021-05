Lever anoniem je wapen in bij de politie: ‘Drop it, voordat wij drop it naar jou moeten roepen’

‘Drop it, voordat wij drop it naar jou moeten roepen op straat’, dat is de boodschap van de Haagse politie aan jongeren die een wapen hebben. Vanaf maandag kunnen mensen hun steek- en slagwapen (zoals een ploertendoder, honkbalknuppel of wapenstok) anoniem inleveren bij de politie.

Op 29 politiebureaus staan gele kliko’s waar je je wapen in kan gooien. ‘Er staat een container in de algemene ruimte van het politiebureau. Dus je komt binnen, je hoeft je niet te melden aan de balie. Die gele container staat er. Je kan je wapen erin gooien en gewoon het politiebureau weer verlaten zonder iemand te spreken’, vertelt politieagent Tom Scheepmaker in het radioprogramma Haags Bakkie.

Vind je dat toch te spannend? ‘Laat dan kennissen of je ouders het wapen brengen. We gaan niks aan je vragen als je een mes in de container gooit’, verzekert Scheepmaker.

Foto: Tom Scheepmaker

Gericht op jongeren

De campagne is vooral gericht op jongeren en bedoelt om te laten zien dat het niet normaal is om met een wapen op straat te lopen, legt de agent uit. ‘Afgelopen week hebben we meerdere steekincidenten gezien. Jongeren gaan het steeds normaler vinden om met een wapen op straat te lopen. Dat zijn alarmerende ontwikkelingen.’

Zo werd op 6 mei een 17-jarige jongen doodgestoken op de Rijswijkseweg. Vorig jaar werd een 19-jarige man doodgestoken op de Pier. En op de Goudriaankade overleed Bilan Aydin eind 2019 na een steekpartij. Tegen twee verdachten werd vorige week tien jaar cel geëist.

‘Op straat heb je geen wapen nodig’

De politie merkt dat vooral jongeren vaker betrokken raken bij incidenten met steekwapens. ‘In drillrap-video’s wordt het normaal gevonden dat we met wapens bezig zijn. Maar het is niet normaal. Op straat heb je geen wapen nodig’, vertelt Scheepmaker.

Zo zijn er ook jongeren die met een keukenmes rondlopen. ‘In je keukenla is het prima, maar neem hem alsjeblieft niet mee op straat. Als je bijvoorbeeld op straat onenigheid krijgt, en je hebt een wapen bij je, dan is de kans dat je je wapen gaat gebruiken veel groter dan wanneer je geen mes bij je hebt. Want dan kan je hem niet gebruiken.’

Vuurwapens

Ook vuurwapens kunnen ingeleverd worden bij de politie. ‘Dus heb je thuis nog een vuurwapen liggen waar je van af wilt, bel ons en wij komen die ophalen bij mensen thuis. Hoe je er aan gekomen bent, maakt dan even niet uit. Het is niet geheel anoniem, want we weten waar je woont.’

Nadat het wapen is opgehaald wordt die nog wel even gecontroleerd of die ooit gebruikt is bij een een strafbaar feit zoals een schietincident, vertelt de politie.

De gele containers staan tot en met 22 mei op het bureau.

