Actievoerders bij hoofdkantoor: ‘Toekomst zonder Shell is mogelijk’

Shell Must Fall demonstreert vandaag voor de deur van het hoofdkantoor van Shell in Den Haag. De actiegroep eist onder meer de ontmanteling van het concern, een transitie van medewerkers naar groene banen, een verdemocratisering van de energieproductie en herstelbetalingen aan gemeenschappen en het ecosysteem. De politie staat tussen demonstranten en de ingang van het pand aan de Carel van Bylandtlaan.

We, @shellmustfall, are with a wrecking ball in front of the #Shell headquarters. Stop wrecking our planet. #ShellMustFall pic.twitter.com/g13Q7kYRAG — Harriet Bergman (@HarrietmBergman) May 18, 2021

Actievoerders zijn gewapend met een sloopkogel, rooksignalen en spandoeken voor de deur van het hoofdkantoor te vinden. Ze zijn daar omdat vandaag wordt vergaderd met de aandeelhouders over de strategie voor de energietransitie. Die ambitie is voor de actievoerders niet ambitieus genoeg. ‘We willen dat mensen zich realiseren dat een toekomst zonder Shell mogelijk is’, zegt Hanneke van Houten namens de actievoerders.

https://twitter.com/maarten_dezeeuw/status/1394607867307700224

Het is niet de eerste keer dat actievoerders op deze locatie te vinden zijn, in november waren klimaatactivisten ook al in Den Haag. Die actie vond plaats om te herdenken dat negen Nigeriaanse activisten, de Ogoni 9, 25 jaar geleden in Nigeria zijn opgehangen voor hun verzet tegen Shell. Shell ontkende daar iets te maken te hebben gehad.

LEES OOK: Klimaatactivisten hangen banner bij hoofdkantoor Shell