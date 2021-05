Bouwfout bij Legoland Scheveningen kost gemeente drie miljoen

De gemeente Den Haag moet de portemonnee trekken om een constructiefout op te lossen bij de bouw van Legoland Discovery op Scheveningen. Dat meldt mediapartner Omroep West. Het kelderdak van de indoorattractie is niet stevig genoeg en om de situatie op de boulevard veilig te krijgen is bijna drie miljoen euro nodig. Dat is onder meer bedoeld voor het met zes meter verbreden van de boulevard richting de zee. Ook is het bouwproject met een jaar vertraagd.

In het voormalige pand van Vitalizee op de Scheveningse boulevard heeft ontwikkelaar SENS Legoland gebouwd. Maar na de realisatie van de nieuwbouw in 2019 zijn scheuren en lekkages in het kelderdak ontdekt, ongeveer op de plek waar nu een metershoge giraffe van legosteentjes staat. De draagkracht van het kelderdak blijkt te laag waardoor het niet veilig is voor grote vrachtwagens die komen laden en lossen en voor zwaar materieel voor de op- en afbouw van strandtenten. De gemeente heeft SENS aansprakelijk gesteld, maar die zaak loopt nog.

Een definitieve oplossing voor het verstevigen van het kelderdak binnen het bestaande ontwerp is er nog niet en het is maar de vraag of die er uiteindelijk gaat komen. Daarom wil het college het huidige ontwerp aanpassen en de boulevard met zes meter verbreden richting de zee. Dan hoeven vrachtwagens niet op het kelderdak te staan en kunnen ze op het verbrede stuk terecht. Deze aanpassing voorkomt dat de bouwwerkzaamheden verdere vertraging oplopen en daardoor de overlast voor ondernemers en bezoekers langer blijft bestaan.

Extra geld

Deze oplossing kost de gemeente wel geld: bijna drie miljoen euro. Omdat het risicopotje voor het bouwproject niet toereikend is, wil het college hiervoor de opbrengst uit de verkoop van Eneco inzetten. De gemeenteraad moet hier nog over beslissen.